NATO: All’Ucraina dovrebbe essere consentito di utilizzare missili occidentali contro la Russia continentale

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

Le nazioni occidentali dovrebbero porre fine al divieto imposto all’Ucraina di usare i propri missili per attaccare obiettivi all’interno della Russia continentale. Questo è quanto sostenuto dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. In un contesto in cui gli Stati Uniti stanno riconsiderando il divieto per l’Ucraina di utilizzare armi americane contro obiettivi all’interno della Russia, Stoltenberg ha affermato che un’escalation potrebbe essere necessaria affinché Kiev possa scoraggiare ulteriori aggressioni da parte di Mosca e guadagnare terreno all’interno dell’ex stato sovietico.

“Penso che sia giunto il momento per gli alleati di considerare se dovrebbero eliminare alcune delle restrizioni imposte sull’uso delle armi che hanno donato all’Ucraina, soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine”, ha detto Stoltenberg all’Economist. “Negare all’Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per lei difendersi”.

Il capo uscente della NATO ha sottolineato che la Russia sta conducendo una guerra di aggressione e che l’Ucraina ha il diritto di difendersi, anche colpendo obiettivi sul territorio russo. “È legale, è legittimo, e stiamo aiutando l’Ucraina a sostenere questo diritto e ciò dovrebbe includere la capacità di colpire obiettivi anche sul territorio russo”, ha detto il politico norvegese.

All’inizio di questo mese, il Regno Unito è diventato il primo paese NATO ad autorizzare l’Ucraina a utilizzare le proprie armi, compresi i missili Storm Shadow, per effettuare attacchi su obiettivi all’interno della Russia. Il ministro degli Esteri David Cameron ha affermato che l’Ucraina “ha assolutamente il diritto di contrattaccare la Russia”. L’annuncio di Londra ha segnato una rottura insolita con Washington, con il presidente Biden che affermava che gli Stati Uniti non avrebbero permesso che le loro attrezzature colpissero la Russia per “evitare la terza guerra mondiale”.

Tuttavia, secondo un rapporto del New York Times di questa settimana, il Segretario di Stato Antony Blinken sta spingendo per revocare il divieto e consentire a Kiev di usare armi americane all’interno del territorio russo. Anche Victoria Nuland, ex Sottosegretario di Stato per gli Affari Politici, ha apertamente sostenuto il cambiamento di politica, dicendo all’ABC: “Penso che se gli attacchi arrivano direttamente da oltre il confine russo, quelle basi dovrebbero essere un gioco leale”. Nuland ha aggiunto: “Penso che sia ora di dare agli ucraini maggiore aiuto colpendo queste basi all’interno della Russia”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, da parte sua, ha dichiarato al Times che la clausola di Washington di non utilizzare missili americani contro la Russia ha dato al Cremlino un “enorme vantaggio”. “Questo fa parte della nostra difesa”, ha detto. “Come possiamo proteggerci da questi attacchi? Questa è l’unica strada.”

Tuttavia, ci sono state alcune resistenze tra gli alleati della NATO contro l’idea. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ad esempio, si è rifiutato fermamente di fornire all’Ucraina i missili Taurus a lungo raggio per paura che l’uso di armi di fabbricazione tedesca contro obiettivi all’interno della Russia potesse scatenare un conflitto diretto tra Mosca e le maggiori potenze europee.

L’evoluzione di questa dinamica potrebbe segnare un punto di svolta significativo nella guerra in Ucraina, con implicazioni profonde per la sicurezza globale e per i rapporti internazionali tra le potenze mondiali.