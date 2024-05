(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 *NAPOLI, ALOISIO (M5S): URGE RIQUALIFICAZIONE SOTTOSUOLO*

Roma, 25 mag. – “Sono recentemente intervenuta portando in aula il caso

della Galleria Borbonica, un complesso sotterraneo che racconta le vicende

e disvela l’aspetto più romantico della città partenopea, grazie all’opera

di bonifica effettuata a proprie spese, dei fratelli Luca e Marco Minin. E’

indubbio che quest’ultimi vanno supportati per sostenere e valorizzare

l’importante impegno a vantaggio di tutta la collettività, perciò auspico

che i ministeri competenti possano trovare le modalità per garantire che il

loro lavoro rimanga costante anche in futuro. Inoltre, esorto il ministro

dell’ambiente ad occuparsi anche del grido d’allarme lanciato dai Minin,

che denunciano ingenti sversamenti abusivi nelle cavità sotterranee:

occorre studiare dei meccanismi normativi per interrompere questo

malcostume che continua ad alimentare illecitamente l’accumulo dei rifiuti

attraverso i pozzi presenti negli edifici. Pertanto è auspicabile che si

istituisca una sanzione correlata al metro cubo di immondizia da comminare

ai condòmini che vivono sopra le discariche presenti nelle cavità, facendo

sì che si occupassero a loro spese della rimozione. Analogamente, sarebbe

opportuno che queste somme confluissero in un fondo per valorizzare il

sottosuolo e per manutenere il sito. Sarà poi compito delle forze

dell’ordine determinare un nesso di di causalità e di responsabilità di chi

commette l’illecito. E’ arrivato il momento di alzare il tappeto di

rifiuti che ristagna, per far rivivere la bellezza delle cavità sotterranee

partenopee”. Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio (M5S).