Auto: Federcarrozzieri su ecoincentivi Mimit

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

25 maggio 2024

Mimit, al via ecobonus per incentivi auto. Federcarrozzieri: bene misura, parco auto circolante troppo anziano, inquinante e poco sicuro

Ma eventuale introduzione di accise su auto elettriche rischia di vanificare effetto degli incentivi

10,3 milioni di auto circolanti nella fascia euro 0 – 3

Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, promuove l’arrivo di incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti comunicato oggi dal Mimit, ma ricorda i rischi legati all’introduzione di nuove accise sulle auto elettriche.

“Qualsiasi misura che vada in favore delle vetture “green” e del rinnovo del parco auto circolante è positiva – spiega il presidente Davide Galli – Oggi l’età media del parco auto italiano è di 12 anni e 10 mesi, ben 4 mesi in più rispetto all’anno precedente. Su quasi 41 milioni di automobili circolanti nel nostro Paese, un quarto, il 25,3%, rientra nella fascia più inquinante euro 0-3, oltre 10,3 milioni di vetture”.