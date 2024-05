(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

sab 25 maggio 2024 Autismo, piano regionale entro la fine dell'anno. Regime transitorio per le

terapie Aba

Scritto da Walter Fortini, sabato 25 maggio 2024

Entro la fine del 2024 sarà elaborato il Piano regionale autismo. Se ne

occuperà un gruppo di lavoro tecnico e lo scopo è quello di asssicurare a

bambini, adolescenti ed adulti con disturbi dello spettro autistico una

presa in carico globale che tenga conto della linee guida dell’Istituto

superiore di sanità e dunque anche della terapia Aba.

La novità è contenuta in una delibera presentata dall’assessore al

diritto alla salute e approvata dalla giunta regionale: la delibera si

preoccupa anche di garantire, nel periodo transitorio, la prosecuzione di

tutte le terapie Aba, con un rimborso giornaliero pari a 15 euro.

Al gruppo tecnico, che sarà formato almeno da due specialisti delle Asl,

spetterà l’individuazione di percorsi di presa in carico dei pazienti,

garantendo tutte le terapie che riguardano il comportamento.

La richiesta di rimborso del contributo dovrà essere presentata assieme

alla proposta di piano di trattamento terapeutico, non superiore a sei

mesi, redatto da un medico specialista del sistema sanitario regionale.

Il lavoro del tavolo tecnico sarà accompagnato dal contributo della

Consulta regionale delle associazioni dei familiari e delle persone

autistiche, un nuovo organismo rappresentativo di tutte le associazioni

toscane con il fine di garantire la partecipazione attiva dei familiari e

degli utenti alla formulazione di politiche sempre più precise ed efficaci

sulla presa in carico di pazienti autistici.