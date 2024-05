25 maggio – Giornata Internazionale per i minori scomparsi

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 SE SEI IN PERICOLO

NUMERO DI EMERGENZA

UNICO EUROPEO

UNO UNO DUE

SE CI SONO DIVERSI MOTIVI

PER CUI VORRESTI SCAPPARE…

PER INFORMAZIONI E CONSIGLI

Mi minaccia

PER SEGNALARE EPISODI DI

BULLISMO, CYBERBULLISMO

E VIOLENZA DOMESTICA

Mi vergogno

Mi picchia

Mi escludono

Mi insulta

ANCHE IN FORMA ANONIMA

@UNAVITADASOCIAL

http://WWW.POLIZIADISTATO.IT

CONTATTA

LA POLIZIA DI STATO

NON SEI SOLO

e se a farti male è qualcuno

a cui vuoi bene…

Forse non è chi dice di essere

Forse non è sincero

chiedi l‘AMMONIMENTO

per bullismo e cyberbullismo

anche se sei minorenne

possiamo aiutarti

l‘autore VERRà CONVOCATO DALLA POLIZIA DI

STATO per INTERROMPere LE SUE CONDOTTE