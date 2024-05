TAR su asili nido

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Como, 24 maggio 2024 – Si rende noto che la Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con Ordinanza del 23 maggio 2024, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Como n. 66 del 7 marzo 2024 nella parte in cui dispone la soppressione dell’Asilo Nido Magnolia dal 2024/2025 e dell’Asilo Coccinella dal 2025/2026, nonché della bozza di “Convenzione tra il Comune di Como e gli Enti gestori di Asili Nido privati per gli interventi a sostegno della rete cittadina degli asili nido per gli anni educativi 2024-2025 e 2025-2026”.

Rileva il TAR, in particolare, che, a fronte del risultato di una estensione del servizio a più utenti, la motivazione della scelta della Giunta comunale non appare affetta da irragionevolezza, ritenendo altresì che il trasferimento dei bambini nella nuova sede – censurato dai ricorrenti – non possa qualificarsi come danno grave e irreparabile, non potendo configurarsi un interesse qualificato dei bambini ad avere un asilo nido di quartiere.

