(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Poste, Pd: privatizzazione? Giorgetti e Urso commissariati da Meloni, è solo becera propaganda

Casu: Premier candidata sconfessa posizione governo da lei guidato espressa in parlamento

“Siamo alla farsa, dopo che il Governo Meloni ha annunciato urbi et orbi la svendita di Poste e mandato i suoi Ministri in parlamento a illustrare tempistiche e modalità senza offrire nessuna garanzia nonostante la battaglia delle opposizioni e dei sindacati adesso, in piena campagna elettorale, Meloni sconfessa i suoi ministri che vengono commissariati a tutti gli effetti cambiando ancora una volta linea sul tema. Non siamo mai stati d’accordo sulla svendita di un asset assolutamente strategico fondamentale per il Paese e se la Meloni davvero si è resa conto di aver sbagliato fino a oggi è una buona notizia per il paese peccato però che visto il becero e irresponsabile uso propagandistico delle istituzioni che sta dimostrando non possiamo sapere quanto dureranno queste rassicurazioni. Sono dichiarazioni che avranno valore anche dopo il 10 giugno o solo l’ennesima spregiudicata mossa acchiappa voti?” così in una nota io deputato democratico, componente della commissione parlamentare trasporti poste e telecomunicazioni della Camera, Andrea Casu, commenta le parole della presidente del consiglio dal festival dell’economia di Trento.

