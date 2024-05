ARCO CdM Yecheon: azzurri fuori dalle finali

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

*WORLD CUP (II prova)*

*YECHEON (KOR), 22-28 aprile 2024*

*Azzurri eliminati nel mixed team e nell’individuale*

Dopo il quarto posto del trio maschile olimpico raggiunto ieri, al termine

delle eliminatorie individuali e mixed team di oggi gli azzurri non sono

riusciti a raggiungere le finali per il podio nella seconda tappa di Coppa

del Mondo a Yecheon, in Corea del Sud.

I RISULTATI DEI MIXED TEAM – Sono gli ottavi di finale gli ostacoli

insormontabili per le coppie italiane nelle sfide a squadre miste. Nell’arco

olimpico Tatiana Andreoli e Matteo Borsani perdono 5-1 contro la Francia

(Barbelin, Addi), così come sono i transalpini a interrompere la corsa dei

compound Elisa Roner ed Elia Fregnan, battuti 157-152 da Dodemont e Girard.

I RISULTATI INDIVIDUALI DELL’ARCO OLIMPICO – Nelle gare individuali del

ricurvo Mauro Nespoli arriva ad un passo dalle semifinali perdendo ai

quarti 6-4 contro il turco Yildirmis. In precedenza l’azzurro aveva vinto

6-2 con lo spagnolo Acha Gonzalez, 6-4 con il kazako Zhangbyrbay e 6-2 con

l’iraniano Golshani. Una vittoria e una sconfitta per Matteo Borsani e

Federico Musolesi con successi al primo turno contro il messicano Rojas 6-2

e con il colombiano Arcila Arango 6-4 e sconfitte subito dopo con il

vietnamita Le 6-4 e con il turco Yildirmis 6-2.

Nel femminile arriva fino agli ottavi Tatiana Andreoli che prima batte allo

shoot off 6-5 (9*-9) la kazaka Tursunbek, poi si ripete con il 6-0

sull’indonesiana Choirunisa, ma alla fine si deve arrendere a Gokkir (1-7).

L’arciera turca aveva eliminato nel turno precedente con un 6-0 Chiara

Rebagliati, vincente nella prima sfida 6-4 sull’iraniana Pourmahani. Non

passano il primo turno Lucilla Boari, 0-6 con la vietnamita Loc, e Roberta Di

Francesco, 4-6 con l’olandese Schloesser.

Termina quindi qui la seconda tappa di Coppa del Mondo per gli azzurri che

non riescono a raggiungere le finali in programma sabato e domenica. Il

migliore risultato della spedizione italiana in Corea del Sud resta il bronzo

sfiorato dalla squadra maschile dell’olimpico formata da Mauro Nespoli,

Federico Musolesi e Matteo Borsani.

I prossimi appuntamenti internazionali per l’Italia saranno dal 28 maggio

al 2 giugno la gara internazionale valida per il world ranking, la

Veronica’s Cup di Kamink (Slo), e dal 3 al 9 giugno il Grand Prix di Porec (

Cro). Successivamente, l’ultimo appuntamento fondamentale per la

qualificazione olimpica che tenterà di ottenere la Nazionale femminile sarà

il 14 giugno ad Antalya (Tur), ultimo torneo valido per Parigi 2024 con in

palio 4 pass a squadre, antipasto sostanzioso che si disputerà prima del

via alla terza tappa di Coppa del Mondo.



24 maggio 2024

Guido Lo Giudice

Responsabile Comunicazione FITARCO