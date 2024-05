Amministrative Statte nota e foto

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 *Amministrative Statte. Presentata la lista “Uniti per Statte” a sostegno

di Debora Artuso*

Una donna con una profonda conoscenza della macchina amministrativa: è la

proposta di “Uniti per Statte” come candidato Sindaco in vista delle ormai

imminenti consultazioni elettorali dalle quali usciranno i nomi del nuovo

Sindaco e dei nuovi Consiglieri comunali di Statte.

A dare pieno e convinto sostegno a Debora Artuso, una lista che tiene

insieme Partito Democratico, Italia Viva, Sinistra Italiana, Verdi e altre

componenti che sono di estrazione diversa, e che quindi provengono dal

mondo civile, associativo e sindacale.

La presentazione della squadra che sostiene Artuso è avvenuta in una sala

gremita presso l’Arcitenda di Statte.

Debora Artuso ha illustrato i punti salienti del suo programma elettorale,

concentrandosi su proposte concrete e priorità che, con la nuova squadra di

governo, intende realizzare in caso di vittoria.

E quindi certamente la sostenibilità ambientale, poi un’attenzione

particolare alle fasce deboli: i disabili, con il progetto della Casa per

la Vita, gli anziani con la Casa della Terza Età, e i più piccoli con

progetti di edilizia scolastica. Poi ancora, con riferimento ai Giochi del

Mediterraneo, bisognerà gestire i 6 mln di euro, disponibili come

finanziamento a fronte di progettazione esecutiva. Si tratta di fondi che,

come ha evidenziato Artuso, verranno utilizzati per l’adeguamento dello

stadio comunale e per la costruzione di una tensostruttura sportiva al

chiuso.

“La politica – ha detto Debora Artuso – è soprattutto visione e

programmazione, che non si limita a conservare l’esistente, ma che guarda

al futuro con lungimiranza, preservando e valorizzando tradizioni e al

tempo stesso tenendo presente la necessità di essere al passo con i tempi”.

A coordinare la presentazione che ha visto susseguirsi 16 interventi

Gabriela De Pace.