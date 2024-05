(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

Domani (sabato 25 maggio) giornata di confronto a Isola del Piano 'tra

scienza, arte e storia’. Radunato il gotha degli studiosi e degli operatori di

settore

A Montebello il richiamo delle api, Paolini:

«Grande appuntamento dedicato alla ‘Donna

rurale’»

PESARO – Il monastero di Montebello a Isola del Piano è pronto ad accogliere il gotha degli

studiosi e degli operatori delle api con il congresso «Le api e gli altri insetti impollinatori tra

scienza, arte e storia». «Un appuntamento centrale – sottolinea il sindaco e presidente della

Provincia Giuseppe Paolini – che riveste particolare importanza tra le iniziative che abbiamo

dedicato alla ‘Donna rurale’. Un ampio programma che ci accompagna nel 2024 per valorizzare

le nostre radici agricole, attraverso la riscoperta delle figure al femminile del passato. Fino ad

arrivare alle giovani donne di oggi, che sempre più spesso ritornano nelle nostre colline e

diventano imprenditrici nel segno del biologico e della sostenibilità». Dalle ore 9.30 sono previsti

gli interventi di Sara Ruschioni, (entomologa e professoressa dell’università Politecnica delle

Marche), Giacomo Rossi (professore dell’università Veterinaria di Camerino), Serena Alunni

(Consorzio Apistico provincia di Pesaro e Urbino), Tommaso Lombardi (associazione apicoltori

biologici ‘Pronubio’), Nadia Trobiani (biologa ed esperta Arpam), Luana Milani (docente

dell’istituto Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli Piceno), Francesco Torriani (presidente Consorzio

Marche Biologiche e agronomo della Cooperativa Girolomoni). Nel pomeriggio, dalle ore 14.30,

sono in programma i contributi di Marco Scifo e Roberto Vecchiarelli (docenti Accademia di

Belle Arti di Urbino), Stella Candiotti e Sara Camplone (allieve Accademia di Belle Arti di

Urbino), Maria Emanuela Bacci Di Capaci (presidente Club Livorno Soroptimist International),

Sabrina Menestrina (medico veterinario – associazione Apisophia). L’ultimo intervento sulle

prime indagini archivistiche per una storia dell’apicoltura nella provincia è affidato a Sara

Cambrini (direttrice Archivio di Stato di Pesaro e Urbino), in collaborazione con gli studenti del

liceo Marconi di Pesaro. Seguirà dibattito. Nel corso del convegno saranno esposte opere degli

allievi dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. L’evento è organizzato dal Comune in

collaborazione con il Centro Ricerche Floristiche Marche, Soroptimist Pesaro, Fondazione

Girolomoni, Oasi delle Api, La Donna Rurale, Pesaro 2024.

