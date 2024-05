(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 Lazio – Agricoltura

DE SIMONI (ACLI TERRA LAZIO): “BUON LAVORO A NEO PRESIDENTE ZELLI. PRESTO INTERLOCUZIONE POSITIVA PER SVILUPPO RURALE E ITTICO DEI NOSTRI TERRITORI”

“Un augurio di buon lavoro al nuovo presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, Giulio Menegali Zelli. Come Acli Terra del Lazio saremo lieti di conoscere prossimamente il neo eletto presidente. Ciò in vista di una significativa interlocuzione e collaborazione sui più rilevanti temi e azioni per il settore rurale e delle marinerie, indispensabili per lo sviluppo dei nostri territori”.

Così in una nota Massimo De Simoni, presidente di Acli Terra Lazio, l’associazione professionale di ispirazione cristiana che tutela lavoratori e operatori del mondo agricolo e ittico.

___________________Roberto Pagano