Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Distretto di Mirandola, Ausl e Comuni fanno rete per assistere chi assiste. Un aiuto concreto ai caregiver di anziani e disabili

Distretto di Mirandola

Ausl e Comuni fanno rete per assistere chi assiste:

un aiuto concreto ai caregiver di anziani e disabili

Via al progetto che punta a fornire sollievo a chi si prende cura di persone con disabilità, non autosufficienti o titolari di indennità di accompagnamento: a disposizione delle famiglie un pacchetto di 40 ore di assistenza garantita da personale specializzato, durante le quali potersi ritagliare spazi di vita personale

Assistere un famigliare fragile, anziano o con disabilità, è un compito che richiede uno sforzo pesante e totalizzante, al punto di dover rinunciare a spazi personali, grandi o piccoli che siano, portando anche in alcuni casi a un vero e proprio burnout.