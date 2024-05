(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 LAVORO, TUCCI (M5S) A BALDELLI: DA MELONI SERIE INFINITA DI BUGIE

ROMA, 22 MAGGIO 2024 – “La risposta del deputato di FdI Baldelli alle mie dichiarazioni è degna di chi, sapendo di essere in torto e non avendo argomenti per controreplicare, la butta sul personale. Ma visto che tira in ballo ‘Pagella politica’, colgo l’occasione per segnalargli una serie di articoli pubblicati dallo stesso sito che smentiscono le bugie dette da Meloni da quando è a Palazzo Chigi: 1- Meloni sbaglia: non è la premier con meno spazio in Rai, anzi (15 maggio 2024); 2- No, il debito pubblico non sta tornando in mani italiane (13 maggio 2024); 3- Alla fine l’Ocse ha smentito Meloni sulla crescita record del reddito delle famiglie (10 maggio 2024); 4- Meloni non la racconta giusta sulle banche e i tassi di interesse (17 agosto 2023); 5- Sul Pnrr ci sono ritardi, al contrario di quanto dice Meloni (30 giugno 2023); Buona lettura!”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Riccardo Tucci.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle