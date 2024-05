[Comune Palermo] Manutenzione stradale. Limitazione al traffico in via Castelforte

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 ORDINANZA N° 605 del 21/05/2024

Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo

Responsabile del procedimento: f.to Imp. Tecnico. Miranda geom. Antonino

OGGETTO “Accordo quadro quadriennale ai sensi dell’art. 54 del codice degli appalti

(d.lgs.50/2016) per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di strade,

marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo ed occorrendo interventi di pronta manutenzione

suddiviso in otto lotti funzionali” – Ambito 1(Arenella – Vergine Maria – Pallavicino – Tommaso Natale –

Sferracavallo –Partanna Mondello – Mondello) – 1^ Contratto Attuativo – Richiesta emissione Ordinanza

Dirigenziale limitazione temporanea traffico veicolare Via Castelforte.

Il Responsabile U.O.

Vista la Richiesta del RUP pervenuta con mail ed acquisita al ns. Protocollo AREG/2024/753409/A

del 21/05/2024 l’integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale di sospensione temporanea del traffico

veicolare per la posa del tappetino in via Castelforte e per ripristinare le condizioni di sicurezza di

percorrenza in detto asse.

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo

sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le

norme del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato

Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni;

modificazioni;

approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,

da adottare per il segnalamento temporaneo;

Considerato che la DITTA esecutrice dei lavori dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col

predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la

salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla

regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai

lavori;

Considerato che trattasi di lavori appaltatati dal Comune di Palermo

Propone

Dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 10/06/2024 e comunque fino a

completamento dei lavori.

Via Castelforte, nel tratto compreso tra Piazza Pallavicino e Via Iandolino;

Da Piazza Castelforte a piazza Pallavicino.

Chiusura al transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo in lati.

L’avanzamento dei lavori avverrà per fasi e si procederà con la delimitazione di un’area di cantiere per

singoli tratti, ed in ogni caso verrà garantito l’accesso per i residenti e mezzi di trasporto pubblico.

Il Responsabile U.O.

Segue O.D. n° 605 del 21/05/2024

IL DIRIGENTE

– vista e condivisa la superiore proposta

– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

Al fine di agevolare il flusso viario in prossimità di dette aree di cantiere la DITTA,

provvederà, a proprie spese e cura, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera “F”, del D.L.vo n°

smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale, 48 ore prima

dell’inizio dei lavori nei tratti interessati ai lavori, apposita segnaletica indicante la chiusura al

transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e

consentire l’accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni.

I lavori suddetti, dovranno essere eseguiti nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi

riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di

notte, dovranno collocarsi oltre alla relative transenne le opportune segnalazioni luminose

regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

La DITTA, durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere anche la

necessaria segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con

l’indicazione, su strada, del cantiere mediante l’apposizione del cartello stradale indicante i

lavori in corso e la relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non

interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e

deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i

lavori sulla sede stradale, l’incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina

della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei

lavori è direttamente responsabile.

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive

con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici,

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e

notturno;

L’eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire

alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la

Segue O.D. n° 605 del 21/05/2024

continuità della stessa pavimentazione;

Ad ultimazione dei lavori, la DITTA, esecutrice, dovrà ripristinare a perfetta regola d’arte la

continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente

dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;

Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli

e per l’utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed

interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne,

adeguatamente segnalato e visibile all’utenza della strada.

Dall’Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso ed i mezzi della

DITTA, necessari per l’esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti

segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell’inizio

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve

ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente

provvedimento, come previsto dall’art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente

provvedimento, ai sensi dell’art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al

soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione

C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni

dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento

alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e

IL Dirigente

(Arch. A. Carollo)

