21 Maggio 2024

DIFESA, M5S: LEVA OBBLIGATORIA DI SALVINI? GIOVANI CHIEDONO ALTRO

ROMA 21 MAG – “La proposta di legge leghista di reintrodurre in Italia la leva obbligatoria con sei mesi di servizio, militare o civile, per tutti i giovani tra i 19 e i 26 anni, è un ritorno al passato che, alla faccia del finto pacifismo last-minute di Salvini, mira a preparare i nostri giovani alla guerra. Non è questo che vogliono i nostri giovani, che chiedono pace, una scuola moderna e un mondo del lavoro che non li sfrutti. Ma per il pacifinto Salvini è più importante che prendano dimestichezza con divisa, elmetto e fucile: questo è il vero volto del leader leghista. Il Movimento 5 Stelle farà le barricate contro questo assurdo rigurgito militarista”.

Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.

