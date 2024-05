Comunicato Stampa – Due Defibrillatori in più a disposizione di Voghera, per una città sempre più cardioprotetta

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 21 maggio 2024 Comune di Voghera

Due Defibrillatori in più a disposizione di Voghera,

per una città sempre più cardioprotetta

Con il fondamentale contributo di Pavia nel Cuore, Voghera è sempre più città “cardioprotetta”.

Sono stati infatti posizionati due nuovi Defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE) installati da

Pavia nel Cuore e a disposizione degli abitanti della città di Voghera nell’ambito del progetto

“Voghera Città cardio-protetta”. I Defibrillatori sono stati inseriti in teche di ultima generazione, che

permettono anche di tele-controllare il loro funzionamento da remoto.

Un defibrillatore è stato collocato sulla parete dell’edificio di proprietà comunale “ex anagrafe”, di

fianco al portoncino di ingresso della Sala Zonca, lato Piazza Meardi, grazie alla collaborazione

del Comune di Voghera che ha provveduto alla realizzazione di una linea di alimentazione

elettrica per la teca. Il secondo defibrillatore è stato collocato nella piazza ex-mercato frutta

davanti alla pasticceria IRIA, con il contributo economico della stessa pasticceria e del

supermercato GULLIVER situato nella stessa piazza.

“Quello che vuole portare Voghera a diventare ‘città cardioprotetta’ è un progetto in cui

crediamo molto e grazie al supporto di ‘Pavia nel cuore’ prosegue un percorso

fondamentale, si sicurezza sanitaria e direi di civiltà – spiega l’assessore alla Polizia Locale

William Tura –. Sappiamo bene quanto questi dispositivi possano essere importanti per

salvare la vita delle persone, come successo proprio a Voghera quando, poco tempo fa,

due Agenti della nostra Polizia Locale sono riusciti a salvare un cittadino colpito da arresto

cardiaco attraverso l’utilizzo del DAE. Con gli amici di ‘Pavia nel cuore’ abbiamo quindi

individuato alcuni punti strategici e molto frequentati di Voghera, in cui installare due nuovi

dispositivi e, inoltre, condividiamo concretamente la promozione di corsi specifici per

istruire tutti i cittadini che lo desiderino”.

“Questo percorso – commenta il sindaco Paola Garlaschelli – è frutto di una proficua

collaborazione con ‘Pavia nel cuore’ e della volontà di questa amministrazione di costruire,

passo dopo passo, una città sempre più attenta alle persone, moderna, dotata di strumenti

efficaci di prevenzione e soccorso. Attraverso l’installazione di questi dispositivi di

salvataggio, l’obiettivo è diffondere una vera e propria cultura della prevenzione”.

“Siamo davvero entusiasti del posizionamento di questi due Defibrillatori a disposizione

dei cittadini di Voghera, che abbiamo fatto in modo fossero disponibili già per la “Sensia” –

commenta il dott. Enrico Baldi, presidente di Pavia nel Cuore -. Con l’installazione di questi

ulteriori due defibrillatori, Pavia nel Cuore continua l’opera di diffusione di queste

apparecchiature salvavita che sono state installate anche in 5 esercizi commerciali ad

ampio orario di apertura della città, in varie scuole cittadine e su due auto di servizio della

Polizia Locale. Nei prossimi mesi Pavia nel Cuore cercherà anche di realizzare un nuovo

progetto per sensibilizzare il più possibile alla installazione di defibrillatori presso i

condomini della città”.

Pavia nel Cuore è una organizzazione di volontariato attiva dal 2013 nella provincia di Pavia con

sede a Pavia e Sedi Operative Locali a Vigevano, Voghera e Magherno, nata con l’obiettivo di

aumentare la sopravvivenza da arresto cardiaco extra-ospedaliero. Si tratta di un centro di