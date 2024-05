(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 20 maggio 2024 Trasporti: Zingaretti (Pd), Salvini danneggia Roma, abbandonati progetti investimenti nella Capitale

“Con le scelte sul ponte sullo stretto Salvini sta danneggiando Roma e il Lazio. Se non combattiamo è un colpo anche per la nostra città.

Come denuncia l’assessore Patanè, mentre la destra perde tempo, in Europa c’è una discussione intensa sui Network di trasporto. Roma è un’autorità di nodo che programma lo sviluppo e propone investimenti in questo quadro europeo. Ma poi il governo prende questi progetti e nel dialogo con l’Europa li butta. Mentre fanno finta di essere per l’autonomia mortificano i territori e le loro programmazioni.

Il Governo mettendo come priorità i 15 miliardi per il ponte butta a mare tutte le nostre indicazioni per il trasporto pubblico di Roma.

Se non combattiamo queste priorità folli della destra non le sconfiggeremo. E non metteremo più le risorse europee al servizio delle persone, dei diritti, dell’attuazione della costituzione. Altro che interesse nazionale. Vogliono togliere la bandiera Europea dai palazzi e al contempo ci tolgono i soldi per il trasporto nei territori. Una vergogna. Contro i territori, contro il Lazio, contro Roma.”

Così Nicola Zingaretti oggi nel corso del suo intervento nell’ iniziativa organizzata dal coordinamento nazionale dei circoli della mobilità.

Roma, 20 maggio 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]