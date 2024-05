(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 DI MARE, M5S: SUE DOTI UMANE E PROFESSIONALI LASCERANNO SEGNO

Roma, 17 Mag. – “Esprimiamo profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Franco Di Mare in questo momento di grande dolore per la sua scomparsa. Perdiamo un grande professionista, che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico creando un rapporto di grande empatia con il pubblico. Le sue doti umane e professionali, così come la sua capacità di affrontare i momenti più difficili della malattia, lasceranno un segno indelebile nella memoria di tutti noi”.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai.

