Comunicato – “Macramè – Intrecci di Culture”. Rinviato il concerto di questa sera. Confermato il resto del programma.

venerdì 17 maggio 2024

“Macramè – Intrecci di Culture”

Rinviato il concerto di questa sera. Confermato il resto del

programma.

RINVIATO all’estate il concerto dell’Orchestra Terra Madre, previsto questa

sera in piazza San Paolo a “Macramè – Intrecci di Culture”.

Confermato il resto del programma della festa interculturale che vede, dalle

ore 17, un pomeriggio di festa in piazza San Paolo con gli spazi di creatività

curati dagli istituti comprensivi, dalle scuole superiori e dalle associazioni

dell’albese. L’evento è animato dall’artista Bingo.

Alla Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba i volontari lettori propongono a

bimbi e famiglie, fino alle 19.30, tante letture ad alta voce per “Nati per

Leggere”.

Dalle ore 19 sarà servita al Self-Service comunale, in via Liberazione n. 5, la

“Cena con piatti dal mondo”, per assaporare alcuni piatti tradizionali dal

mondo: cous cous con verdure, pollo al curry, paella con pesce, chili con fagioli

neri e riso e dolci ecc.

“Macramè – Intrecci di Culture” è curato dall’Ufficio Stranieri del Comune di

Alba e dal coordinamento interscolastico per i minori stranieri.