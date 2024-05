Università di Camerino – “Il CUS Camerino ai Campionati Nazionali Universitari Molise 2024”

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Ci siamo. Pronta la rappresentanza del CUS Camerino per i CNU 2024 che stanno radunando a Campobasso

il meglio dello sport universitario nazionale. Una straordinaria partecipazione che si avvicina al livello dei

grandi atenei italiani: 11 le discipline che vedranno impegna i 71 studen -atle dell’Università di Camerino

in 9 vibran giornate di sport, da sabato 18 a domenica 26 maggio.

Dopo la conferenza stampa di presentazione a ne aprile, si fa dunque sul serio e il CUS Camerino è pronto

a dare ba aglia per rinfol re il suo medagliere che, di anno in anno, si arricchisce di successi con con nuità:

150 ori, 97 argen e 96 bronzi il medagliere di Camerino nella storia della compe zione.

(-70 kg). Tecnico: Nicola Maria Gradassi.

Tennistavolo (mercoledì 22 e giovedì 23): Marzia Comparelli (singolo, doppio misto), Michele

Romagnoli (singolo, doppio, doppio misto), Louido Nathaniel Solonirina (singolo, doppio).

Tiro a volo (martedì 21): Marianna Matassa (trap).

Tennis (da lunedì 20 a venerdì 24): Salvatore Lombardo (singolare).

Pallavolo (lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 semi nali, venerdì 24 nali): Giorgia

Alessandrini, Silvia Antonucci, Sara Borsella, Federica D’Agos no, Claudia Germoni, Camilla

Lucamarini, Adelaide Mille, Alessia Morosi, Caterina Rapini, O avia Scataglini, Ilaria Ubaldi, Giulia

Zanolin. Tecnici e dirigen : Giorgio Iale, Sauro Pecchia, Giorgio Pranze .

Calcio (lunedì 20 quali cazioni, martedì 21 quar, giovedì 23 semi nali, venerdì 24 nali): Nicola

Bianchi, Lorenzo Carnevali, Alessio Catalani, Leonardo Compagnucci, Francesco Co ni, Francesco

Del Marro, Vincenzo Fatone, Nicolò Fa ori, Ma eo Francucci, Amedeo Massei, Emiliano Micarelli,

Marco Montecchia, Giorgio Pagliari, Davide Panichi, Andrea Petrelli, Luca Romagnoli, Lorenzo Tizi,

Simone Telloni, Giorgio Zappasodi. Tecnici e dirigen : Chris an Cervelli, Marco Falcioni, Fabio Fede,

Claudio Finocchi, Ma eo Pambianchi.

Calcio a 5 (lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 semi nali, venerdì 24 nali): Lorenzo

Apruzzese, Paolo Campanelli, Alessandro Campo, Diego Carducci, Francesco Carlopio, Ma a

Cia oni, Ma a Fabre, Giuseppe Fanelli, Michele Iervolino, Davide Magliocca, Ma eo Mobili,

Paolo Romagnoli, Federico Tamburrino, Alex Ugolini, Emanuele Zacheo. Tecnici e dirigen : Fabio

Sargen, Cesare Lo to, Chris an Moscatelli, Andrea Ra aeli, Mirko Rossini.

Taekwondo (sabato 18 e domenica 19): Tommaso Spreca (-68 kg).

Lo a (sabato 18 e domenica 19): Walter Cio

Judo (sabato 18 e domenica 19): Ma eo Ciccioli (60 kg), Tommaso Fava (90 kg), Luca Gasparrini (73

kg), Nicola Piccinini (81 kg), Riccardo Tartaglini (100 kg). Tecnici e dirigen : Giulio Famà, Daniele

Tanci.

Atle ca leggera (sabato 18 e domenica 19): Luca Antonelli (5.000 mt), Ambra Compagnucci (alto,

lungo), So a Di Castri (lungo), Leonardo Falappa (alto, lungo), Leonardo Ferre (alto), Angelica

Ghergo (400 hs), Elena Lore (100 mt, 4 x 100), So a Mala ni (200 mt, 4 x 100), Gaia Palmieri (100

mt, 200 mt, 4 x 100), Anna Maria Pennesi (400 mt, 4 x 100), Marco Ricci (1.500 mt). Tecnici e

dirigen : Roberto Scalla, Margherita Grelloni, Maurizio Leonelli.

Ecco quindi i nomi degli studen – atle, tecnici e dirigen della delegazione dell’Università di Camerino in

gara ai CNU primaverili di Campobasso 2024:

Scherma (giovedì 23): Vi oria Guidoni ( ore o), Elena Tangherlini ( ore o).

Dirigen delegazione: Marco Moscatelli, Riccardo Petracci.

Dal CUS e dall’Università di Camerino, il più sen to “in bocca al lupo” a tu e le ragazze e i ragazzi, studen e

atle che rappresenteranno UNICAM in questa entusiasmante manifestazione.