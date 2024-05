il 25 e 26 maggio MONZAUT e CONCERTOZZO. Per due giorni Monza “città dell’inclusione”

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

DUE GIORNI di MUSICA e INCLUSIONE

con LE PERSONE AUTISTICHE

per UNA VERA INTEGRAZIONE

SOCIALE e LAVORATIVA

piazza Roma

Arengario

maggio

dalle

17.00 – 19.00

con Comune di Monza, Trio Medusa, PizzAut

TALK SHOW Autismo e Autonomia

Modera Elisabetta Soglio, Corriere della Sera

19.00 – 21.00

DJSET con Associazione FacciaVista

FOODTRUCK in “formato Aut”

21.00 – 23.00

INTRATTENIMENTO sul palco

Ingresso libero

e presentazione delle Associazioni

ELIO E LE STORIE TESE

CONCERTOZZO

15.00

E CONCERTOZZINO

Prevendite: vivaticket e ticketone

In collaborazione con

PizzAut, Breakcotto, SbrisolAut, I ragazzi della Luna, Tortellante,

Associazione Voglio la Luna, Gli Sgusciati (Associazione La Tenda),

AutAcademy, Associazione Cascina San Vincenzo, Associazione

Facciavista, rete TikiTaka

U-Power Stadium

via Tognini 4

maggio