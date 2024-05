(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 DL, AGRICOLTURA, D’ORSO (M5S): MAGGIORANZA VUOLE SPAZZARE VIA DIRITTI ANIMALI

ROMA, 16 maggio – “Il Blitz sul decreto Agricoltura per inserire il via libera alla caccia senza regole è l’ennesima dimostrazione dell’indirizzo che vuole prendere la maggioranza o una parte di essa: spazzare via ogni forma di tutela per gli animali e i loro diritti. Non a caso, da tante settimane in commissione Giustizia la maggioranza fa auto-ostruzionismo su una proposta di legge di un esponente del centrodestra. Si nascondono dietro la scusa dei pareri del Mef ma, a dimostrazione del fatto che è solo una foglia di fico, si rifiutano anche di votare gli emendamenti che non richiedono copertura finanziaria. Una maggioranza che mette sotto i piedi ogni forma di diritto sta espandendo la sua marcia distruttiva anche sugli animali”.

La afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia alla Camera Valentina D’Orso.

