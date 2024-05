(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

VETERINARI DI ATS BERGAMO: INCONTRI INFORMATIVI SU GESTIONE E

SICUREZZA DEGLI ALPEGGI

Bergamo, 16 maggio 2024

Con l’approssimarsi della stagione estiva, si avvicina il periodo dell’anno in cui si svolge

una delle attività della tradizione agricola tra le più importanti del nostro territorio montano:

la pratica della monticazione, meglio nota come “alpeggio”.

In vista della stagione d’alpeggio, il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di

Origine Animale dell’ATS di Bergamo ha organizzato, in collaborazione con la Comunità

Montana Valle Seriana e con la Comunità Montana Valle Brembana, due incontri

informativi, per illustrare le principali indicazioni di carattere igienico-sanitario previste dal

Piano Alpeggi 2024, predisposto dall’U.O. Veterinaria di Regione Lombardia.

Calendario degli eventi:

 Piazza Brembana, presso la Sala “Pietro Busi” della Comunità Montana Valle

Brembana, mercoledì 15 maggio 2024;

 Clusone, presso la Sala Comunitaria della Comunità Montana Valle Seriana,

giovedì 16 maggio 2024.

L’obiettivo è garantire una sempre maggiore sensibilizzazione e formazione di tutti gli

operatori interessati sui contenuti principali del Piano, con particolare riferimento a:

 approvvigionamento idrico;

 buone pratiche di igiene della mungitura e lavorazione del latte;

 possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati alla lavorazione del latte;

 gestione dei medicinali veterinari;

 regole per la monticazione degli animali.

Gli incontri informativi saranno tenuti dai Dirigenti Veterinari:

 Dr.ssa Chiara Caslini, referente Piano alpeggi del Dipartimento Veterinario di ATS

Bergamo;

 Dr.ssa Rosa Ciavarella e Dr. Matteo Donati, del Servizio Sanità Animale (SSA) di

ATS di Bergamo.

Hanno partecipato agli incontri:

 I Sindaci dei Comuni proprietari degli alpeggi;

 le imprese agricole conduttrici degli alpeggi;

 la Provincia di Bergamo;

 il Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo.

Dietro a ogni formaggio, burro e ricotta d’alpeggio, prodotti nel pieno rispetto delle vigenti

normative igieniche, c’è un complesso lavoro del Sistema Sanitario Nazionale, a garanzia

del benessere degli animali allevati e della qualità e sicurezza degli alimenti che, tutti i

giorni, consumiamo.

Al giorno d’oggi, la pratica dell’alpeggio conserva ancora un ruolo economico, sociale e

culturale piuttosto rilevante: basti pensare che, nel territorio dell’ATS di Bergamo, è

presente un numero particolarmente significativo di caseifici d’alpeggio:

 61 strutture di caseificazione, suddivise nei territori delle Valli Brembana, Seriana,

Serina, e della Valle di Scalve, dove vengono monticati ogni anno:

 oltre 6.000 bovini;

 più di 33.000 ovini e caprini.

Tutti gli animali che alpeggiano sono oggetto di specifici controlli: possono

monticare solo animali sani, non affetti da patologie infettive.

È molto importante che il cittadino, che decide di gustare un prodotto “di montagna”, sia

reso più consapevole del fatto che, se consuma un prodotto sicuro -oltre che buono-, è per

merito, oltre che della serietà e professionalità dei produttori, dell’attività svolta dal

Dipartimento Veterinario dell’ATS di Bergamo, in campo per tutelare e preservare le

migliori condizioni, sia dell’animale che dell’attività dell’alpeggio.

Se oggi in Regione Lombardia si possono consumare prodotti d’alpeggio sicuri da un

punto di vista igienico-sanitario, oltre che di ottima qualità organolettica, lo si deve alla

proficua azione sinergica / collaborazione dei Medici Veterinari e dei tecnici della

prevenzione del Dipartimento Veterinario, che con la loro attività sostengono e aumentano

il livello di consapevolezza di un sistema produttivo quale quello montano, in un processo

di crescita culturale e di qualità.