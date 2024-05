(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 *Regione: Kompatscher – Guglielmi, “oggi la bandiera Ladina ottiene il

giusto riconoscimento che le spetta”.*

*L’aula del Consiglio regionale approva una mozione per il riconoscimento

Istituzionale della Bandiera Ladina*

“Dopo 100 anni dalla sua nascita la bandiera ladina è ancora viva nel cuore

e nelle menti delle popolazioni che essa rappresenta. Questo riconoscimento

è un segno tangibile della valorizzazione e del rispetto della nostra

identità e della nostra cultura.”.

È il commento a caldo dell’assessore regionale alle minoranze

linguistiche *Luca

Guglielmi* dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale della

mozione che prevede il riconoscimento istituzionale della bandiera ladina.

“Da ladino credo che oggi sia una giornata molto importante per tutti i

ladini. Da oggi tutti i comuni ladini potranno finalmente esporre la

bandiera ladina al fianco di quella italiana – ha concluso Guglielmi – è un

momento storico che celebriamo con gioia e gratitudine a tutti coloro che

hanno sostenuto questo importante passo avanti nella tutela delle nostre

tradizioni. Oggi, più che mai, la bandiera ladina sventolerà orgogliosa

come simbolo della nostra appartenenza alla ricchezza culturale della

nostra regione”.

“Questo è un passo importante per celebrare e rispettare la ricca diversità

culturale che caratterizza il nostro territorio – ha dichiarato il

Presidente *Arno Kompatscher *– la bandiera ladina rappresenta non solo un

simbolo di identità per la comunità ladina, ma anche un ponte per

promuovere la comprensione e il dialogo interculturale. Con questo atto,

ribadiamo il nostro impegno per la tutela e la valorizzazione delle

minoranze linguistiche e culturali presenti nel nostro territorio.”

*Regionalassessor Kompatscher – Guglielmi: „Die ladinische Flagge erhält

heute die ihr gebührende Anerkennung“ *

*Der Regionalrat genehmigt den Beschlussantrag, mit dem die ladinische

Flagge offiziell anerkannt wird *

„100 Jahre nach ihrer Entstehung lebt die ladinische Flagge in den Herzen

und Köpfen der ladinischen Bevölkerung weiter. Diese Anerkennung ist ein

deutliches Zeichen der Wertschätzung und Achtung unserer Identität und

Kultur“.

So kommentierte der Regionalassessor für Sprachminderheiten *Luca Guglielmi*

die Genehmigung des Beschlussantrags zur offiziellen Anerkennung der

ladinischen Flagge durch den Regionalrat.

Guglielmi sagte abschließend: „Als Ladiner denke ich, dass heute ein

wichtiger Tag für die gesamte ladinische Volksgruppe ist. Ab heute können

alle ladinischen Gemeinden endlich die ladinische Flagge neben der

italienischen aufhängen. Wir feiern diesen historischen Moment mit Freude

und Dankbarkeit gegenüber all jenen, die diesen wichtigen Schritt zum

Schutz unserer Traditionen unterstützt haben. Heute wird die ladinische

Flagge mehr denn je als stolzes Symbol für unsere Zugehörigkeit zum

kulturellen Reichtum der Region wehen“.

Präsident *Arno Kompatscher* erklärte, dies sei ein wichtiger Schritt, um

die kulturelle Vielfalt, von der unsere Region geprägt ist, zu feiern und

zu würdigen. Die ladinische Flagge sei nicht nur ein Symbol für die

Identität der ladinischen Gemeinschaft, sondern auch ein verbindendes

Element zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und des

interkulturellen Dialogs. Mit der Genehmigung dieses Beschlussantrags werde

die Verpflichtung betont, die in der Region lebenden Sprachminderheiten zu

schützen und wertzuschätzen.

