Rapporto Istat, Ascani: “Cornice conoscitiva per valutare opportunità e margini per interventi correttivi”

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

“La presentazione di oggi offre una cornice conoscitiva sullo stato del nostro Paese, tanto nei suoi aspetti critici quanto nei suoi punti di forza. Ancor di più, ci consente di valutare più approfonditamente le opportunità e i margini per interventi correttivi e di miglioramento. L’Istat rappresenta un alleato nell’impegno comune per un’azione legislativa informata e orientata al miglioramento della qualità della vita di cittadine e cittadini”. Così la Vicepresidente della Camera Anna Ascani questa mattina, nei saluti istituzionali alla presentazione del Rapporto Annuale 2024, in Sala della Regina. “La collaborazione tra Istat e Parlamento è cruciale per garantire la corretta interpretazione dei dati statistici, nell’elaborazione delle leggi, nel monitoraggio dei progressi socio economici compiuti dal nostro Paese e per la promozione della trasparenza e dell’efficienza nell’amministrazione pubblica”. A tal fine Ascani ha ricordato: le audizioni alle Camere dei rappresentanti Istat, la partecipazione di esponenti dell’Istituto all’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici di finanza pubblica, le audizioni svolte nell’ambito dell’esame della legge di bilancio e del Def 2024, sullo stato di attuazione del Pnrr e dei progetti di legge in materia di giusta retribuzione e salario minimo. “Con rigorosa metodologia e con un impegno orientato all’obbiettività dei dati, Istat si inserisce nel quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo”.