(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Pubblicato l’avviso per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura dei Centri Estivi 2024

L’ Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Palomba, comunica che è stato approvato e pubblicato con Determinazione n. 1251 del 15/05/2024 l’Avviso Pubblico per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei Centri Estivi annualità 2024. L’avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati a realizzare attività socio ludico ricreative estive per bambini e ragazzi sul territorio comunale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Albo Pretorio del Comune di Rieti.

Al link sottostante la Determinazione n° 1251 del 15-05-2024

Al link sottostante l’avviso pubblico per l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei centri diurni estivi per minori anno 2024

Al link sottostante il facsimile dell’istanza

L’Assessore Giovanna Palomba “I Centri Estivi rappresentano un’importantissima risorsa sul territorio per le famiglie e soprattutto un’ottima opportunità per i ragazzi di aggregazione e socializzazione attraverso tantissime attività ricreative, culturali e sportive. Il nostro Assessorato da diversi anni è impegnato in un’intensa attività di promozione e sostegno a questo tipo di attività, al fine di garantire sul territorio servizi sempre più qualificati e rispondenti ai diversi bisogni delle famiglie, in un’ottica inclusiva e di crescita dell’offerta in termini di quantità e qualità, un lavoro complesso che ha permesso di raggiungere importanti risultati soprattutto in favore dell’utenza più fragile.

15_05_2024