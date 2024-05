DISPONIBILE SERVICE VIDEO Selezioni locali di FameLab, la competizione internazionale della divulgazione scientifica: ecco le prime classificate

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Al seguente link sono disponibili immagini video per libero utilizzo: https://u.garr.it/Laxgj

Nelle foto allegate: 1. Da sinistra, Jessica Di Mario e Giulia Quaglia: 2. La Giuria con Claudio Sebastiani, Serena Massari e Giovanna Ramaccini e le vincitrici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Selezioni locali di FameLab, la competizione internazionale della divulgazione scientifica: ecco le prime classificate

Si è svolta oggi, nell’Auditorium Santa Cecilia di Perugia, la preselezione locale di FameLab, competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatrici e ricercatori e studentesse e studenti universitari.

A coordinare l’evento locale è stata l’Università degli Studi di Perugia.

In soli tre minuti, le due ricercatrici che si sono sfidate al concorso hanno tirato fuori il meglio di sé per raccontare, davanti alla giuria e al pubblico presente, un tema scientifico che le appassiona e che espongono con chiarezza, esattezza e carisma.

Le due partecipanti, Giulia Quaglia e Jessica Di Mario, hanno infatti raggiunto il primo posto in ex-aequo a giudizio della Giuria, composta dalle docenti UniPg Serena Massari e Giovanna Ramaccini, presidente il giornalista Claudio Sebastiani, Responsabile Ansa Umbria.

Questo risultato consentirà loro di partecipare, esponendo nuovi argomenti circa le proprie esperienze di ricerca, alla finale nazionale di FameLab Italia, dove confluiranno i finalisti selezionati nelle 12 città partecipanti al progetto: Ancona, Bari, Brescia, Camerino, Catania, Cosenza, Ferrara, Genova, Roma, Torino, Trieste e, appunto, Perugia.

Le due ricercatrici prenderanno parte, nel mese di giugno, alla FameLab Masterclass, un’intensiva scuola in comunicazione della scienza internazionale in vista della finale nazionale che si svolgerà a settembre/ottobre e della finale internazionale di Cheltenham prevista per novembre 2024.

Questi gli argomenti su cui hanno relazionato le due ricercatrici:

1.

Dott.ssa Giulia Quaglia, ricercatrice nel settore Modelli e metodologie per le scienze chimiche. Tema dell’intervento: Chimica in cucina e Nanomateriali

2.

Dott. ssa Jessica Di Mario, dottoranda nel settore Biotecnologie agrarie e ambientali. Tema dell’intervento: Linguaggio delle api e Bioraffineria e riutilizzo materiali

La masterclass nazionale si terrà a Perugia dal 21 al 23 giugno e vedrà la partecipazione di Wendy Sadler di Science Made Simple.

Il vincitore di Famelab Italia 2024 parteciperà poi alla selezione internazionale che si terrà a novembre 2024 alla quale prenderanno parte tutti i Paesi coinvolti nella competizione.