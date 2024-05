13^ edizione del Mercato dell’Orto in Condotta, 115 classi attese a Villa Mimbelli

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Via Sant’Jacopo in Acquaviva n. 65 Livorno

Mostra degli elaborati e dei prodotti agricoli delle classi

che hanno aderito al progetto Orto in Condotta®

Nido: Coccinella, Zerotre

Centri Infanzia: Alveare, Girasoli, La Giostra, Piccolo Principe

Scuole dell’Infanzia: Barriera Margherita, Benetti, Bimbi Allegri, Gobetti, Menotti, Munari, La Rosa,

Palazzina, Pestalozzi, Pian di Rota, Tartaruga

Scuole Primarie: Campana, Cattaneo, Dal Borro, De Amicis, Gramsci, Natali, Razzauti, Rodari, Villa

Corridi

Scuole Secondarie di 1°grado:

Mazzini/Gamerra

Area Servizi integrati 0-6:

 Mostra fotografica “Percorsi narrati e illustrati di educazione all’ambiente e nella natura”

 Laboratori per bambini, bambine e famiglie

Gazebo ViviCecioni:

 Bombe di semi e hotel per insetti: cosa sono e come si fanno!

Area ASA:

 Fontanella Acqua Alta Qualità

Si ringrazia KoalaLudo per la preziosa e gioiosa collaborazione