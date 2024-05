GITMO, Botti: Formazione, ricerca, networking, standardizzazione sono i 4 principi fondamentali

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

Stefano Botti, Coordinatore Commissione Infermieristica GITMO, Infermiere di Ricerca, SC Ematologia, AUSL – IRCCS di Reggio Emilia

Quale valore e significato ha la Commissione infermieristica GITMO per gli infermieri impegnati sui trapianti e nelle CAR-T? Quali studi infermieristici vengono promossi?

Per lungo tempo la Commissione infermieristica GITMO è stata l’unico gruppo cooperatore composto e diretto da infermieri in ambito ematologico, questo ovviamente grazie a uno Statuto Societario GITMO particolarmente “illuminato”, che ha da sempre creduto nel valore della multidisciplinarietà nell’approccio alla cura e all’assistenza dei malati. La Commissione Infermieristica è una delle Commissioni Permanenti di GITMO, include almeno un rappresentante infermiere di ogni programma Trapianto Italiano, funziona mediante un organismo direzionale chiamato Commissione Infermieristica Ristretta (CIR) che si avvale della consulenza permanente di varie figure professionali esperte appartenenti all’area delle Professioni Sanitarie. Non si parla pertanto solamente di infermieri, ma di tutte quelle figure che intervengono nel percorso del paziente trapiantato, o sottoposto a terapia cellulare, per migliorarne gli outcome di cura, come ad esempio fisioterapisti, psicologi, tecnici di radioterapia, dietisti.

La mission della CIR, che oltre a essere riconosciuta dallo Statuto ha anche un regolamento proprio, poggia su 4 cardini fondamentali: