CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA STAMPA DI DOMANI, MARTEDì 14 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

AULA

📌11 Interpellanza e interrogazioni

📌14.30 pdl conflitto d’interessi, Ddl Cybersicurezza; Mozioni Trasporto pubblico locale; pdl Cyberbullismo

COMMISSIONI

📌11.30_Periferie – Audizione del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli

📌11.30_Affari sociali – Audizioni sul sostegno finanziario al Servizio sanitario nazionale

📌12_Attività produttive Camera e Industria Senato – Audizioni in tema di semplificazione dei controlli sulle attività economiche

📌13_Affari costituzionali Camera e Senato – Francesco Maria Chelli, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente ISTAT

📌13_Affari esteri e Difesa – Esame schema DPCM sul finanziamento di nuove missioni internazionali

📌13_Trasporti – Indagine conoscitiva Mobilità 2030: audizione di rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Sicilia

📌13.30_Ciclo rifiuti – Audizione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio

📌14_Affari sociali – Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco e Sandra Petraglia, direttore dell’Area pre-autorizzazione della medesima Agenzia, in materia di disforia di genere

👉Termine Assemblea PM_David Rossi – Audizione Pierantonio Zanettin, già presidente della Commissione nella XVIII legislatura

👉Termine votazioni Assemblea PM – Moby Prince – Audizione Silvio Lai, già presidente della Commissione presso il Senato nella XVII legislatura

EVENTI

📌10.30 Sala Matteotti. Convegno: “Insieme per la legalità”. On. Russo

📌11 Aula dei gruppi parlamentari. Convegno: “Il contributo dei centri commerciali per la competitività e la transizione energetica del Paese”. The European House Ambrosetti

📌15 Sala del Refettorio. Convegno “La legge 24\2017 e i suoi decreti attuativi”. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌15.30 Sala della Regina. “Presentazione della Relazione sull’attività svolta nel 2023” ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

CONFERENZE STAMPA

📌11.30. Inceneritore Roma. Filiberto Zaratti

📌13 Presentazione fumetto “Nero acciaio”. Sergio Costa

📌14.30 Conflitti di interesse. Matteo Richetti

📌16 Yemen, dramma senza fine. Ettore Rosato

📌17.30 Proposta di Legge Sciascia – Tortora Per una giustizia giusta. Benedetto della Vedova