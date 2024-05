Calcio, dichiarazione Sindaco di Rieti

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 SSA Rieti in Serie D, Sinibaldi: “complimenti a squadra e società. Ora auspico collaborazione tra società reatine per rafforzare il calcio amarantoceleste”.

Di seguito una dichiarazione del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi:

“Come già fatto personalmente nella entusiasmante giornata di ieri, mi unisco alle congratulazioni alla SSA Rieti per la conquista della Serie D. Rivolgo i complimenti dell’Amministrazione comunale ai giocatori e a tutte le componenti societarie per questo risultato importante. Dopo anni nei quali il calcio reatino era scivolato in una situazione di estrema difficoltà, constatiamo oggi con soddisfazione che, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, entrambe le società di calcio che attualmente portano avanti questa passione hanno centrato i propri obiettivi stagionali e ciò, chiaramente, non può che far piacere agli appassionati ma anche a tutta la comunità sportiva locale. Confido ora che la SSA Rieti e l’ASD Fc Rieti 1936 possano individuare nuove forme di collaborazione al fine di consolidare e rafforzare ulteriormente nel futuro l’esperienza calcistica amarantoceleste”.

