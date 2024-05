(ARC) Basilica Aquileia: linee guida convenzioni privati gestori beni Unesco

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

delega alla Cultura, ha approvato gli indirizzi per il

finanziamento delle convenzioni per la realizzazione di

interventi e attivit? di comune interesse pubblico per completare

i lavori che la Societ? per la Conservazione della Basilica di

Aquileia sta facendo per l’adeguamento alle normative di

sicurezza e di efficientamento energetico.

Le linee prevedono di privilegiare, in ordine decrescente di

priorit?: le domande presentate da soggetti privati gestori dei

beni di particolare rilevanza, collocati nei siti regionali

Unesco; le domande relative a progetti che prevedono interventi

per l’adeguamento delle soluzioni adottate per garantire la

sicurezza nella fruizione dei beni alle pi? recenti norme

tecniche – Uni, EN ISO; le domande relative a progetti di

intervento per l’efficientamento energetico e per la fruizione

sostenibile del patrimonio culturale.

Avvalendosi quindi della legge regionale 11/2019 “Misure di

sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista

del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell’Unesco”, la

quale prevede che la Regione possa stipulare con i soggetti

pubblici e privati, gestori dei beni Unesco, convenzioni per la

realizzazione di interventi e attivit? di comune interesse

pubblico, vengono proposte queste linee.

La priorit? ai privati gestori di siti Unesco ? stata accordata

in quanto i Comuni hanno gi? linee contributive a loro dedicate e

non hanno manifestato le sopra indicate esigenze.

