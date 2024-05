TEATRO SAN CARLO Milhaud, Stravinskij e Bartók | Stagione di Musica da Camera

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

Milhaud / Stravinskij / Bartók

Stagione di Musica da Camera

Teatro di San Carlo – Domenica 12 maggio, ore 18.00

La Stagione di Musica da Camera prosegue domenica 12 maggio alle ore 18:00 con un appuntamento dedicato a Milhaud, Stravinskij e Bartók. La formazione cameristica si compone di Gabriele Pieranunzi al violino, Luca Sartori al clarinetto e Vincenzo Caruso al pianoforte.

Tre opere di tre compositori per raccontare il fervore della prima metà del Novecento, che recupera il folklore della musica popolare e si spinge fino al jazz ricercando sonorità espressionistiche.

In apertura, due sillogi di lavori scenici legati alla guerra. La Suite per violino, clarinetto e pianoforte, op. 157b di Darius Milhaud si ispira alle musiche che il compositore francese aveva realizzato per la pièce teatrale Le voyageur sans bagages di Jean Anouilh. Nella suite Histoire du soldat, invece, Igor Stravinskij miniaturizza la sua omonima opera da camera.

E anche i Contrasti BB 116, SZ 111 di Béla Bartók, in chiusura di programma, intrecciano la loro storia con scenari di guerra. La prima esecuzione completa, con il secondo movimento che il compositore aggiunse in un secondo momento, avvenne nel 1940, poco dopo il suo arrivo negli Stati Uniti in fuga dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale: Bartók suonò con il clarinettista Benny Goodman e il violinista Josef Szigeti, che commissionarono l’opera.

Violino | Gabriele Pieranunzi ♮♮

Clarinetto | Luca Sartori ♮♮

Pianoforte| Vincenzo Caruso

♮♮ Professori d’Orchestra del Teatro di San Carlo

Programma

Darius Milhaud, Suite per violino, clarinetto e pianoforte, op. 157bIgor Stravinskij, “Histoire du soldat” per pianoforte, violino e clarinettoBéla Bartók, ‘Contrasti ’per pianoforte, violino e clarinetto, bb 116, sz 111

domenica 12 maggio 2024, ore 18:00 – MUSICA DA CAMERA – IX

Durata: 1 ora circa, senza intervallo

