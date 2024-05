(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 COMUNICATO

PD FROSINONE, FANTINI: BUON LAVORO A CANDIDATI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE

“Rivolgo, a nome del Partito democratico di Frosinone, un grande in bocca

al lupo a tutti gli iscritti al Pd in campo per le elezioni amministrative,

ai candidati al consiglio comunale e ai candidati sindaco ed ai nostri

sindaci che si candidano per garantire continuità al buon governo nei

comuni che vanno al voto nel nostro territorio. Con la nostra comunità,

ancor di più vista la particolarità della sfida in questa tornata, saremo

in campagna elettorale per contrastare le destre in ogni comune, garantendo

ai cittadini impegno per la crescita e la valorizzazione delle

straordinarie potenzialità dei comuni della nostra provincia. L’8 e il 9

giugno va al voto uno dei comuni più importanti e strategici del Lazio, la

città di Cassino. Un augurio particolare lo rivolgo al sindaco, Enzo

Salera, in campo per difendere l’importante lavoro amministrativo svolto

durante il suo mandato: con la consigliera Battisti e il locale circolo Pd

ci siamo spesi per costruire una lista forte e plurale nell’intento di

rafforzare il Partito e la sua squadra”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito

democratico di Frosinone.

“Per quanto concerne le elezioni europee – prosegue – la lista del Pd

costruita nel collegio Italia centrale è molto competitiva, basti pensare

alla presenza della segreteria Elly Schlein e dell’ex segretario ed ex

governatore della Regione, Nicola Zingaretti. Ad impreziosire ulteriormente

la qualità della proposta all’elettorato ci sono esponenti autorevoli e

credibili, provenienti da importanti esperienze amministrative e dalla

società civile. Questa destra al governo della regione e del Paese ci ha

già dimostrato di cosa sia capace, taglia i servizi e i diritti lasciando

indietro i più fragili. Noi proseguiremo il lavoro capillare sul

territorio, assieme al Pd lazio e al fianco del segretario Leodori e del

presidente De Angelis. Organizzeremo banchetti, volantinaggi, iniziative in

tutti i comuni per raccontare ai cittadini le idee e le proposte del Pd per

un’Europa più democratica e più giusta, che risponda alle esigenze delle

persone, degli Stati e delle imprese”.

11 maggio 2024