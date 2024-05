Concerto in onore del Leader Nazionale dell’Azerbaigian, 10 maggio 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Concerto in onore del Leader Nazionale dell’Azerbaigian

In occasione del 10 maggio, giorno del 101mo anniversario della nascita del Leader Nazionale dell’Azerbaigian, Heydar Aliyev, l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia ha organizzato un concerto di musica classica presso il Centro Culturale dell’Azerbaigian, a Roma.

Ad esibirsi Zarif Karimova, pianista azerbaigiana riconosciuta e premiata a livello internazionale e Nargiz Aliyeva, stimata flautista, attiva anche in ambito accademico.

Il programma ha visto alternarsi classici della tradizione azerbaigiana, che portano la firma di alcuni tra i più noti e geniali compositori azerbaigiani, come Uzeyir Hajibeyli, fino a capolavori internazionali, come “Playing Love” di Ennio Morricone e canzoni tradizionali italiane ed azerbaigiane, con la musica capace di suggellare le ottime relazioni di amicizia e cooperazione tra Azerbaigian ed Italia.