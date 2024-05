(ARC) Eventi: Regione, associazione Carabinieri sempre a fianco cittadini

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

100 anni della sezione di Trieste

Trieste, 11 mag – Il ringraziamento dell’Amministrazione

regionale alla sezione di Trieste dell’Associazione nazionale

Carabinieri, sempre a fianco delle istituzioni e dei cittadini.

Il contributo, infatti, di chi ha indossato la divisa, in termini

di competenza e di esperienza, nelle emergenze e nella gestione

degli eventi ? una vera garanzia per le comunit? del territorio.

Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall’assessore

regionale alla Sicurezza che ha partecipato, in rappresentanza

del governatore, alla cerimonia che si ? tenuta in piazza

dell’Unit? d’Italia per i cento anni della sezione triestina

dell’Associazione nazionale Carabinieri. Tra le autorit?

presenti, oltre al sindaco di Trieste, anche l’assessore

regionale alla Difesa dell’ambiente.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale, per i

cittadini l’Arma rappresenta sempre un presidio di sicurezza,

specialmente nelle aree pi? periferiche, dove la caserma dei

carabinieri ? un punto di riferimento per i cittadini attraverso

il quale lo Stato manifesta attivamente la sua presenza.

? ammirevole, come ha aggiunto l’assessore, la scelta di coloro i

quali, una volta congedati, decidono di continuare a servire la

collettivit? mettendo a disposizione delle altre persone la

propria professionalit?.

Infine, come ha concluso l’assessore, i Carabinieri sono

portatori di valori che fortificano il senso civico e il senso di

appartenenza. Qualit? e sentimenti preziosi, in un momento nel

quale i conflitti internazionali rischiano di creare tensioni

anche nel nostro Paese.

