(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Prosegue la ripavimentazione della Piana Reatina, conclusa via Velinia e il primo tratto di via Criano è iniziato l’intervento su via Porcara

Proseguono con un ritmo serrato le operazioni di ripavimentazione stradale della Piana Reatina, concluso l’intervento su via Velina e sul primo tratto di via Criano, oggi la ditta incaricata ha avviato il ripristino del manto su via Porcara.

10_05_2024