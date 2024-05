FIRENZE MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO – INGRESSO GRATUITO – SPETTACOLARI IMMAGINI DELLA SALA DEL PARADISO REALIZZATE CON IL DRONE

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze aperto gratuitamente al pubblico

la sera del 18 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei e della

Giornata Internazionale dei Musei

Le spettacolari immagini della Sala del Paradiso

realizzate per la prima volta con il drone

La sera del 18 maggio, Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze sarà aperto

al pubblico gratuitamente dalle ore 19.00 alle ore 24.00, ultimo ingresso

alle ore 23.00. Per entrare non sarà necessario né il biglietto e né la

prenotazione. Il Museo aderisce con questa iniziativa alla Notte Europea

dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei di ICOM (International

Council of Museums).

L’Opera di Santa Maria del Fiore coglie l’occasione per far vedere in

anteprima al pubblico, sui media e social, le spettacolari immagini della

Sala del Paradiso del Museo realizzate per la prima volta con un drone dal

fotografo Fabio Muzzi, che rendono visibile a tutti lo straordinario

patrimonio, inserito in un allestimento innovativo e didattico.

Nella Sala del Paradiso (36 metri x 20 x 20) sono conservate gli originali

delle tre maestose Porte del Battistero, tra cui quella del Paradiso da cui

la sala prende il nome, e un colossale modello (in resina e polvere di

marmo) in scala 1:1 dell’antica facciata del Duomo di Firenze (realizzata

da Arnolfo di Cambio a partire dal 1296, mai finita e distrutta nel 1587)

con le sculture ancora esistenti tra cui quelle di Arnolfo di Cambio.

Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, diretto dal Timothy Verdon, è

stato completamente

rinnovato e ampliato alla fine del 2015, su progetto architettonico di Adolfo

Natalini e Guicciardini & Magni architetti. Il museo conserva una

collezione unica al mondo di scultura del Medioevo e del Rinascimento

fiorentino: 750 opere tra statue e rilievi in marmo, bronzo e argento, tra

cui capolavori dei maggiori artisti del tempo da Michelangelo a

Donatello, Arnolfo

di Cambio, Lorenzo Ghiberti, Andrea Pisano, Antonio del Pollaiolo, Luca

della Robbia Andrea del Verrocchio.. L’Opera di Santa Maria del Fiore ha

acquisito nel 2022 un edificio storico confinante, Palazzo Compagni, che

permetterà di raddoppiare lo spazio museale ed esporre altre opere che oggi

sono conservate nei magazzini.

INFO

Ogni anno dal 1977, ICOM organizza a livello mondiale la Giornata

Internazionale dei Musei con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e

renderlo consapevole del ruolo di queste importanti istituzioni. I “Musei

sono un’importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture

e sviluppo di comprensione reciproca e di cooperazione e pace fra i popoli”.

In Europa, dal 2011, si celebra la Notte Europea dei Musei. L’evento,

creato nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese,

invita i musei ad aprire le loro porte al pubblico fino all’una di notte e

gratuitamente. Accogliendo il pubblico di notte, i musei offrono una nuova

prospettiva sulle loro collezioni, applicando un approccio più creativo e

sensuale.

Firenze, 10 maggio 2024

