(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 FAMILY ACT, PIRRO (M5S): DA GOVERNO ENNESIMO ATTACCO A FAMIGLIA

ROMA, 10 MAGGIO 2024 – “La folle decisione di seppellire il Family Act, approvato nel 2020 durante il Conte II, conferma la vera natura del Governo Meloni. Un Governo che parla di aiutare le famiglie e promuovere la natalità ma che, un pezzo alla volta, sta cancellando le misure varate negli anni scorsi a tale scopo senza fornire alternative. Il tutto condito con autentici disastri, vedasi quello combinato dall’INPS sul bonus nido. Non stupisce, quindi, che nel 2023, primo anno di “Giorgia” a Palazzo Chigi, in Italia sia stato registrato il record negativo di nascite. Sono senza vergogna”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle