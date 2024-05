ECONOMIA CIRCOLARE: IN ITALIA OLTRE 600.000 OCCUPATI, IL 2,4%

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Aumentare la circolarità dell'economia

per sostenere la competitività e

accelerare la transizione ecologica

Edo Ronchi

Presidente, Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Roma, 10 maggio 2024

Dal 1970 al 2023 la popolazione

mondiale è raddoppiata, da 4 a 8 mld e

il consumo di materiali è aumentato di

3,5 volte, da 30 a 106,6 Gt,

da 7,5 a 13,3 t/ab.

La circolarità dei materiali a livello

mondiale è diminuita dal 9,1% del

2018 al 7,2% del 2022

L’estrazione e la trasformazione dei

materiali sono responsabili del 50%

delle emissioni totali di gas serra e di

oltre il 90 % della perdita di

biodiversità

La crescita insostenibile del

consumo mondiale di materiali

Con il trend attuale l’estrazione

mondiale di materiali

aumenterebbe di un altro 60%

entro il 2060.

CONSUMO MONDIALE DI MATERIALI, 1970-2024 (GT)

Questo livello di crescita del

consumo di materiali

vanificherebbe gli obiettivi in

materia di clima, di biodiversità e di

inquinamento, ma anche le

possibilità di prosperità economica

e di benessere.

Fonte: Global Resources Outlook 2024 Report – IRP -International Resource Panel

Il flusso dei materiali nell’economia

europea nel 2022

Ogni anno nell’UE vengono

trasformati in energia o in prodotti

8,1 Gt di materiali, solo 0,8 Gt di

questi provengono dal riciclaggio.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI MATERIALI IN EUROPA, 2022 (GT)

La percentuale di utilizzo di

materiali circolari nell’UE è

cresciuta progressivamente: nel

2021 era pari all’11,7%.

L’input di materiali nell’economia

della UE è diminuito del 2% dal

2000 al 2022.

In Europa vi sono potenzialità

significative di miglioramento,

soprattutto attraverso l’aumento

dell’uso dei materiali riciclati.

Fonte: Eurostat

La quota di materiali

importati dalla UE è

alta, in particolare

quelle dei combustibili

fossili e dei metalli.

Le percentuali dei

combustibili fossili e

delle biomasse

importate sono in

aumento.

QUOTA DELLE IMPORTAZIONI DI MATERIALI RISPETTO AL CONSUMO

INTERNO DI MATERIALI NELL’UE27, 2000-2022 (%)

Fonte: Istat – Eurostat

Fonte: Eurostat

Il nuovo Regolamento europeo, per una

circolarità piena, per le materie prime

critiche (Critical Raw Materials Act)

Delle 34 materie prime critiche, alcune

sono anche materie prime strategiche.

art.25: obbligo di adottare Programmi

nazionali contenenti misure per incentivare

il processo tecnologico per il risparmio e per

l’uso efficiente delle risorse, per aumentare il

tasso di riciclo e il riuso di prodotti, per

promuovere l’utilizzo dei materiali secondari.

misure urgenti: entro il 2030

l’approvvigionamento di almeno il 10% delle

materie prime strategiche dovrà derivare da

attività estrattive nella UE; il 40% delle materie

prime strategiche dovrà derivare

da attività di lavorazione nell’Unione; il 25% del

consumo annuale di materie prime

strategiche nell’UE dovrà essere

soddisfatto dal riciclaggio.

Il 6° Rapporto pubblica un focus, dell’ENEA, su

alcune materie prime critiche e strategiche:

le terre rare e rame

Le terre rare – materie prime critiche e strategiche che comprendono 17 elementi sono largamente impiegate per produrre superconduttori, magneti, catalizzatori, nel

settore delle rinnovabili, della mobilità elettrica e dell’elettronica in generale. Benché

siano presenti in quantità consistenti in giacimenti distribuiti in varie parti del mondo,

la loro separazione e il loro utilizzo richiedono processi impegnativi e costosi. L’85%

circa delle terre rare leggere e la totalità delle terre rare pesanti impiegate

dipendono dalle esportazioni cinesi.

Il rame è tra le materie prime critiche e

strategiche per il suo impiego crescente nelle

tecnologie chiave per l’elettrificazione.

La maggior concentrazione di riserve di minerali di rame si trova in un ristretto

numero di Paesi: Cile (31%), Perù (11%) e Repubblica Democratica del Congo (9%).

L’Europa ospita appena il 3% delle riserve globali.

Le 9 R delle azioni per aumentare la

circolarità dell’economia

PRIMA DELL’USO

con maggiore

sobrietà, l’acquisto di

un nuovo prodotto

se riparare o riutilizzare

un prodotto prima di

acquistarne un altro

(Accelerating the circular economy in Europe State and outlook 2024 – EEA Report)

il consumo di materiali nella

produzione, progettando e

realizzando prodotti di lunga

durata, riparabili, riciclabili e

fatti con materiale riciclato

Le 9 R delle azioni per aumentare la

circolarità dell’economia

DURANTE L’USO

utilizzare i prodotti

esistenti a lungo

i prodotti per

più utilizzi

(Accelerating the circular economy in Europe State and outlook 2024 – EEA Report)

i difetti dei prodotti

e riportali alla

funzionalità

originale

e ristrutturare,

aggiornare i prodotti

Le 9 R delle azioni per aumentare la

circolarità dell’economia

DOPO L’USO

trasformare i rifiuti in

materiali utili e di alta

qualità

(Accelerating the circular economy in Europe State and outlook 2024 – EEA Report)

nei cicli di produzione

le MPS sostituendo

materie prime vergini

6° Rapporto sull’Economia circolare 2024

Stato e trend della circolarità

dell’economa italiana

Una comparazione fra

i 5 principali Paesi europei

Utilizzando il nuovo set di indicatori della Comunicazione della

Commissione Europea «Su un quadro di monitoraggio riveduto per

l’economia circolare» del 15 maggio 2023

Il consumo di materiali in Italia

Nel 2022 sono stati utilizzati 810 Mt di materiali:

• 365,5 Mt (45%)

provengono da estrazione interna

• 321 Mt (40%)

da importazioni il resto, il 15%,

da riciclaggio e riempimento

• 445 Mt (55%)

sono state utilizzate per la

realizzazione dei prodotti

• 213,5 Mt(26%)

per produrre energia

• 151,5 Mt (19%)

sono esportati

Fonte: Eurostat

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI MATERIALI IN ITALIA, 2022 (MT)

Il consumo di

materiali pro-capite

in Italia nel 2022

è stato più basso

della media europea,

ma è in crescita

dell’8,5% rispetto

al 2018

In Italia nel 2022 il consumo di materiali pro-capite è

stato di 12,8 t/ab, minore della media europea (14,9 t/ab),

ma in crescita (+8,5%) rispetto al 2018.

Polonia, Germania e Francia consumano più materiali.

La Spagna con 9,8 t/ab è al di sotto del livello dell’Italia.

IMPRONTA DEL CONSUMO DEI MATERIALI

NEI CINQUE PRINCIPALI PAESI EUROPEI, 2018-2022 (T/AB)

Fonte: Eurostat

In Italia la

produttività delle

risorse è buona,

più alta della media

europea,

ma migliora molto

poco dal 2018

Nel 2022 la produttività delle risorse in Italia è stata pari

a 3,7 €/kg, in lieve miglioramento (+2,7%) rispetto al 2018.

Tre Paesi sono molto vicini, la Spagna è a 3,4 euro/kg,

la Francia a 3,2 euro/kg e la Germania è a 3 euro/kg,

mentre la Polonia è, ben più bassa, a 1,5 euro/kg, mentre

la media UE è di 2,5 euro/kg.

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE NEI CINQUE PRINCIPALI PAESI EUROPEI,

2018-2022 (€/KG)

Fonte: Eurostat

Il tasso di riciclo dei rifiuti in Italia è superiore alla

media UE e migliore di quello di tutti i grandi Paesi.

Anche il tasso di riciclo dei rifiuti urbani è buono

Il tasso di riciclaggio di tutti i rifiuti

(esclusi gli inerti) nel 2020 in Italia è

stato del 72%, mentre la media UE è

stata pari al 58%.

TASSO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI,

2022 (%)

Il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani

in Italia negli ultimi 5 anni è cresciuto

del +3,4%. Nel 2022 è al 49,2%.

Confrontando le performance dei

cinque principali Paesi europei, a

fronte di una media UE del 48,6%,

solo la Germania si colloca al di sopra

dell’Italia, con il 69,1%.

Fonte: Eurostat e CONAI per l’Italia

Il livello italiano del riciclo degli imballaggi

è un’eccellenza in Europa

TASSO DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI COMPLESSIVI DI IMBALLAGGIO NEI PRINCIPALI

CINQUE PAESI EUROPEI, 2021 (%)

L’Italia ha raggiunto nel 2021 un

tasso di riciclo dei rifiuti di

imballaggio del 71,7%,

superiore di quasi 8 punti

percentuali alla media UE27

(64%), superiore all’obiettivo al

2030 e a quello degli altri

principali Paesi europei.

Fonte: Eurostat e CONAI per l’Italia

Il tasso di utilizzo

circolare di materia

in Italia è buono,

ben superiore alla

media europea,

ma non migliora

dal 2018

L’Italia, storicamente molto avanzata in questo campo,

conferma la sua posizione nel 2022 facendo segnare un

valore del tasso di utilizzo circolare di materie pari al

18,7%, di molto superiore alla media europea (11,5%).

La performance migliore tra i Paesi analizzati spetta alla

Francia (19,3%), nonostante un calo di 0,2 punti percentuali

rispetto al 2018. Più distanziate sono Germania (13%),

Polonia (8,4%) e Spagna (7,1%).

TASSO DI UTILIZZO CIRCOLARE DI MATERIA NEI PRINCIPALI CINQUE PAESI EUROPEI,

2018-2022 (%)

Fonte: Eurostat

In Italia sono buoni, e in miglioramento,

gli indicatori di alcune attività tipiche

per la circolarità dell’economia

(RICICLO, RIPARAZIONE, RIUTILIZZO, NOLEGGIO E LEASING)

Il valore aggiunto dell’intera Unione

europea nel 2021 è stato pari al 2,1% del

totale dell’economia; in Italia è stato

del 2,5% (43,6 Mld di euro), in

aumento rispetto al 2,1 % del 2017.

VALORE AGGIUNTO LORDO IN ALCUNE ATTIVITÀ TIPICHE PER LA

CIRCOLARITÀ DELL’ECONOMIA NEI PRINCIPALI CINQUE PAESI EUROPEI,

2017-2021 (% RISPETTO AL PIL)

Nel 2021 gli investimenti lordi

nell’UE27 sono stati pari allo 0,8% del

PIL. In Italia è stato pari allo 0,7% del

Nel 2021, nell’UE27, gli occupati

corrispondevano a 4,3 milioni, in Italia

613.000, seconda dopo la Germania

(785.000).

Fonte: Eurostat

In Italia le emissioni di gas serra delle attività

produttive sono inferiori a quelle europee, ma sono

diminuite poco, molto meno di quelle europee dal 2018

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NEI

PRINCIPALI CINQUE PAESI EUROPEI, 2018-2022 (KG DI CO2/AB)

Nel 2022 le emissioni di gas serra

delle attività produttive pro capite

in Europa sono state pari a 6.481 kg

CO2eq, mentre in Italia sono state

5.432 kg CO2eq:

• significativamente inferiori alla

media europea

• inferiori di quelle di Polonia e

Germania

• superiori di quelle di Francia e

Spagna.

Fonte: Eurostat

In Italia la dipendenza dall’importazione di

materiali è molto elevata, più del doppio della

media europea, anche se in lieve calo dal 2018

DIPENDENZA DALLE IMPORTAZIONI DI MATERIALI DEI CINQUE PRINCIPALI PAESI EUROPEI,

2018-2022 (%)

Nel 2022 la

dipendenza dalle

importazioni di

materiali dell’Italia

(46,8%) è più del

doppio della media

europea (22,4%).

Fonte: Eurostat

La somma dei

punteggi degli

indicatori di

circolarità conferma

l’Italia in prima

posizione fra i

principali Paesi

europei

L’Italia con 45 punti si conferma in prima posizione,

seguita dalla Germania con 38 punti, dalla Francia con 30

punti. Chiudono la classifica con 26 punti, Polonia e

Spagna.

L’alto punteggio dell’Italia deriva soprattutto dai buoni

risultati degli indicatori relativi alla gestione dei rifiuti,

che fanno totalizzare ben 18 punti.

CLASSIFICA COMPLESSIVA DI CIRCOLARITÀ DEI CINQUE PRINCIPALI PAESI

DELL’UNIONE EUROPEA NELL’ULTIMO ANNO DISPONIBILE

Fonte: Eurostat

Per il trend degli

indicatori di

circolarità, degli

ultimi 5 anni, l’Italia

resta in testa, ma di

molto poco: altri

grandi Paesi europei

stanno correndo di

più e noi stiamo

andando piano

La seconda classifica, che analizza i trend di circolarità

negli ultimi cinque anni, conferma l’Italia in prima

posizione con 41 punti.

Rispetto alla classifica precedente, i Paesi in seconda e in

terza posizione sono più vicini a quello di testa, infatti,

Germania e Spagna realizzano entrambi 40 punti.

Decisamente più staccate la Polonia e la Francia,

rispettivamente in quarta e quinta posizione con 25 e 21

punti.

CLASSIFICA COMPLESSIVA DEI TREND DI CIRCOLARITÀ DEI PRINCIPALI

CINQUE PAESI EUROPEI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Fonte: Eurostat

6° Rapporto sull’Economia circolare 2024

Un focus sulla circolarità e

le piccole imprese

Pubblichiamo i risultati di un’indagine svolta da CNA in

collaborazione con il Circular Economy Network

sulle piccole imprese e l’economia circolare

Il 65% del campione delle piccole imprese

intervistate dichiara di mettere in atto

pratiche di economia circolare

IMPRESE CHE METTONO IN ATTO PRATICHE DI ECONOMIA CIRCOLARE

(RISPOSTE ESPRESSE IN QUOTE %, TOTALE CAMPIONE)

Data la grande importanza nel

tessuto produttivo italiano

delle piccole imprese, la

rilevanza attribuita alla

circolarità delle loro attività

andrebbe tenuta in maggiore

considerazione.

In particolare per fornire

maggiore supporto di

competenze, necessarie alle

piccole imprese per

aumentare la circolarità

delle loro attività.

Fonte: CNA

Il nuovo Regolamento europeo per aumentare la circolarità

degli imballaggi e della gestione dei rifiuti di imballaggio

Siamo stati in prima fila per migliorare la proposta della Commissione

UE, carente su non pochi punti

abbiamo contribuito ad emendamenti rilevanti, approvati nel testo

finale

ci siamo opposti all’affossamento di questo Regolamento per non

perdere un’occasione per fare ulteriori passi avanti

ora proponiamo di utilizzarlo bene per aumentare la circolarità

di un settore chiave, dove già abbiamo raggiunto risultati importanti

Per rafforzare la riciclabilità

degli imballaggi

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili

conformemente alle seguenti condizioni:

• progettati per essere riciclati

• oggetto di RD efficaci ed efficienti

• smistati in flussi definiti, senza compromettere la riciclabilità di altri

flussi

• essere riciclati producendo MPS in grado di sostituire materie prime

• essere riciclati su larga scala

La riciclabilità degli imballaggi è espressa nelle classi di prestazione

di riciclabilità A, B o C. Quando la classe è inferiore a C, l’imballaggio

dovrebbe essere considerato tecnicamente non riciclabile e la sua

immissione sul mercato dovrebbe essere limitata. A decorrere dal 1º

gennaio 2038 gli imballaggi dovrebbero essere conformi almeno alla

classe B per essere immessi sul mercato.

Per promuovere l’uso di

MPS anche negli imballaggi

in plastica

Dal 1º gennaio 2030 qualsiasi parte di plastica di un imballaggio immesso sul

mercato deve contere almeno una percentuale minima di MPS, calcolata come

media per impianto di produzione e su base annuale:

30% per gli imballaggi sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie per

bevande monouso, realizzate con polietilene tereftalato (PET) come

componente principale;

10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche

diversi dal PET, escluse le bottiglie per bevande in plastica monouso;

30% per le bottiglie di plastica per bevande monouso;

35% per gli imballaggi di plastica diversi.

Dal 1° gennaio 2040, 50% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con

PET, 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche

diversi dal PET e 65% per tutti gli altri.

I contributi finanziari versati dai produttori per rispettare gli obblighi di

responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 40 possono essere

modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato

nell’imballaggio.

Per gli imballaggi

compostabili

Art. 9 Imballaggi compostabili

Gli imballaggi immessi sul mercato e le etichette adesive apposte

sui prodotti ortofrutticoli sono compatibili con le norme di

compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti

di trattamento dei rifiuti organici.

Gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà

di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai

rifiuti organici ove siano disponibili sistemi di raccolta e

infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire

che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei

rifiuti organici.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, la Commissione chiede alle organizzazioni europee

di normazione di preparare o aggiornare norme armonizzate che

stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni

sugli imballaggi compostabili.

Per ridurre gli

imballaggi

e rafforzare il

contrasto

all’imballaggio

eccessivo

Riduzione al minimo degli imballaggi

Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o

l’importatore provvede affinché l’imballaggio

immesso sul mercato sia progettato in modo

che il suo peso e il suo volume siano ridotti al

minimo necessario per garantirne la funzionalità,

tenendo conto della forma e del materiale di cui

è costituito.

Per ridurre gli

imballaggi

e rafforzare il

contrasto

all’imballaggio

eccessivo

Obbligo relativo all’imballaggio eccessivo

Entro il 1° gennaio 2030, gli operatori economici che

riempiono gli imballaggi in imballaggi multipli, per il

trasporto o per l’e-commerce, devono garantire che il

rapporto di spazio vuoto sia massimo del 50%.

Entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente

regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti di

esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo della

percentuale di spazio vuoto.

Per restringere

l’uso di determinati

formati di

imballaggio

Dal 1° gennaio 2030 non potranno più essere

immessi nel mercato:

– Imballaggi in plastica monouso per alimenti e

bevande riempiti e consumati all’interno dei

locali del settore HORECA (Hotel- ristoranticaffè);

– Piccoli imballaggi monouso per cosmetici,

prodotti per l’igiene delle confezioni «cortesia»

destinati agli hotel.

Per rafforzare alcuni

riutilizzi, ma senza

forzature quando si

raggiunge un livello

elevato di riciclo o sono

di cartone

Obiettivi di riutilizzo

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il

trasporto o per la vendita dei prodotti (es. pallet, scatole di plastica pieghevoli,

cassette di plastica, fusti e taniche) devono garantire che almeno il 40% di tali

imballaggi sia riutilizzabile all’interno di un sistema per il riutilizzo.

Dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si impegnano ad utilizzare

almeno il 70% di tali imballaggi in un formato riutilizzabile.

Sono esclusi da tali obblighi di riutilizzo gli imballaggi in cartone, nel caso di

utilizzo di imballaggi raggruppati sotto forma di scatole.

Nel caso di confezioni di bevande alcoliche e analcoliche gli obiettivi di

riutilizzo sono rispettivamente del 10% al 2030 e del 40% al 2040.

Per rafforzare alcuni

riutilizzi, ma senza

forzature quando si

raggiunge un livello

elevato di riciclo o sono

di cartone

Obiettivi di riutilizzo

Lo Stato membro, per 5 anni prorogabili, può non applicare le predette

norme a condizione che:

abbia raggiunto 5 punti percentuali al di sopra degli obiettivi di

riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il materiale interessato;

possa dimostrare di aver raggiunto almeno il 3% di prevenzione dei

rifiuti entro il 2028 (ottenibile anche aumentando il riutilizzo) rispetto al

2018;

gli operatori economici abbiano adottato un piano di prevenzione e

riciclaggio dei rifiuti.

Per rafforzare alcuni

riutilizzi, ma senza

forzature quando si

raggiunge un livello

elevato di riciclo o

sono di cartone

offerta di riutilizzo per il settore degli alimenti e delle

bevande da asporto

Entro 3 anni il distributore finale che mette a disposizione

bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al

consumo immediato, offre ai consumatori l’opzione di

imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di

riutilizzo.

Per rafforzare alcuni

riutilizzi, ma senza

forzature quando si

raggiunge un livello

elevato di riciclo o

sono di cartone

sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri adottano le misure

necessarie per garantire la raccolta differenziata del 90% delle

bottiglie per bevande in plastica monouso e dei contenitori

per bevande in metallo monouso con una capacità fino a 3 litri,

istituendo sistemi di restituzione con cauzione.

A meno che raggiungano tassi di raccolta differenziata

superiore all’80% in peso degli imballaggi immessi sul mercato

nel 2026.

Con queste modalità per il

riutilizzo il nuovo

Regolamento consente di

raggiungere, senza

stravolgere il sistema

italiano basato sul CONAI e

i Consorzi di filiera, alti tassi

di raccolta e di riciclo di

qualità e un aumento del

riutilizzo degli imballaggi

riutilizzabili.

Senza dover istituire un altro, equivalente e oneroso, sistema

nazionale di restituzione con deposito cauzionale, ma aumentando

il riutilizzo con sistemi di riutilizzo che variano in termini di tipologia

di imballaggio, dimensioni e copertura geografica, con sistemi locali

di dimensioni ridotte o con sistemi più grandi, che già utilizziamo,

anche senza depositi cauzionali.

Per rafforzare la

prevenzione della

produzione di rifiuti

di imballaggio

Con obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio, rispetto

ai livelli del 2018 del 5% al 2030, del 10% al 2035 e del 15%

per il 2040:

eliminando gli imballaggi eccessivi e l’uso di

determinati formati di imballaggio;

prolungando la durata di vita degli imballaggi;

riprogettando i prodotti in modo che sia possibile non

ricorrere agli imballaggi o usarne in quantità inferiori,

anche attraverso la vendita di prodotti sfusi;

passando da imballaggi monouso ad altri riutilizzabili.