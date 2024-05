COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DELLA SPEZIA EVENTO “L’IMBARAZZO DIETRO AL VANTO”

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

EVENTO “L’IMBARAZZO DIETRO AL VANTO”

Appuntamento il 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, in Provincia alle ore 17 con l’evento “L’imbarazzo dietro al vanto”.

L’iniziativa è stata promossa dall’Ente ed in particolare dalla Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Gabriella Crovara.

All’incontro, dove sarà presentato il volume “L’imbarazzo dietro al vanto, le parole che non ho mai scritto”. di Maurizia Del Bello, interverranno il giornalista Massimo Guerra e l’artista Gabriella Alibani, oltre ad un intermezzo musicale di Giampiero Cocconi.

L’iniziativa è aperta al pubblico ed avrà sede in sala consiglio al 2° piano del palazzo della Provincia.

La Spezia, 7 maggio 2024

