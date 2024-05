Comunicato stampa del Comune di Dolo di mercoledì 8 maggio 2024: Dolo, città della lettura: letture e laboratori in Biblioteca per il Maggio dei Libri!

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

mer 08 maggio 2024 Dolo, città della lettura: letture e laboratori in Biblioteca per il

Maggio dei Libri!

La Biblioteca di Dolo, instancabile fucina di eventi letterari, torna

con 5 appuntamenti dedicati ai bambini.

Sempre rispondente agli stimoli esterni, ecco che Villa Concina aderisce

anche quest’anno a ‘Maggio dei Libri’ manifestazione ideata dal Centro

per il Libro e la Lettura.

Quattro pomeriggi con letture e laboratori a cura delle Bibliotecarie e

un appuntamento, il 9 maggio, organizzato in collaborazione con

Associazione Famiglie e Abilità.

Gli appuntamenti si innestano in un già ricco programma di letture

dedicate ai più piccoli che si svolgono tutto l’anno, sia con incontri

pomeridiani per le famiglie sia con incontri rivolte alle scuole.

Gli incontri, tutti gratuiti, sono solo su prenotazione chiamando lo

