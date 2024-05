comunicato stampa convegno avellino 7 maggio turismo esperienziale

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Turismo Esperienziale in Campania

Martedì a Sant’Angelo dei Lombardi si è svolta la terza tappa della presentazione dei progetti degli Operatori Turistici per promuovere la Campania

Dopo Napoli e Salerno, l’ITS BACT ha presentato in provincia di Avellino i prodotti turistici degli Operatori che hanno partecipato al corso finanziato dal Governo e dalla Regione

L’Irpinia teatro del terzo convegno sul Turismo Esperienziale

GIUNGANO – Martedì 7 Maggio 2024 si è svolto al Centro Sociale Don Bruno Mariani, a Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, il terzo Convegno della Fondazione ITS BACT per presentare, alla stampa e al territorio, i prodotti turistici realizzati dagli operatori di settore che hanno preso parte alla edizione di Avellino del corso sul Turismo Esperienziale. Insieme agli esperti dell’ITS BACT, che ha erogato il corso pilota in Campania “Operatore di Turismo Esperienziale (OTEC)”, sono intervenuti il Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosa Anna Maria Repole, che ha patrocinato l’evento, e il Presidente della società cooperativa di comunità “Stazione Goleto”, Antonella Antoniello, partner di progetto dell’ITS BACT.