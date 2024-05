INVITO ALL’INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI E DELLE PIAZZE DI SAN BENEDETTO PO “GREEN CONNECTION”

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 *La S.V. é invitata all’inaugurazione dei chiostri e delle piazze di San

Benedetto Po *

*riqualificate a seguito dei lavori realizzati nell’ambito del “GREEN

CONNECTION”*

*sabato 18 maggio p.v. alle ore 11*

*presso il Chiostro di San Benedetto – p.zza Canossa*

*Il Sindaco*

dr. Roberto Lasagna

Servizio Manifestazioni – Cultura – Turismo

SETTORE AFFARI GENERALI – CULTURA

Città di San Benedetto Po (MN)

Telefono n.: 0376.623027

Fax n.: 0376.623021

http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it

