(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 È nuovamente tempo di StraSavian!

Domenica 12 maggio torna la corsa non competitiva aperta a tutti.

Due i percorsi, “Classico” ed “Open”

È arrivato il momento di allacciare le scarpe: questa domenica, 12 maggio, si corre la StraSavian 2024, tradizionale corsa non competitiva aperta a tutti, organizzata dal Comune con altre associazioni e realtà sportive cittadine.

Alle 9.30 si partirà da piazza Santarosa con il percorso Open – circa 12 km, pettorale azzurro – riservato ai corridori che vogliano mettersi alla prova scoprendo sentieri in mezzo alla natura (tale percorso sarà chiuso prima del Sentiero Tortone dopo 20 minuti dall’orario di partenza).

Poco dopo – alle 10, sempre da piazza Santarosa – ci sarà la partenza del percorso Classico (circa 6 km, pettorale lilla). Questo sarà dedicato a chi desidera passeggiare in compagnia lungo le vie di Savigliano.

C’è ancora qualche giorno a disposizione per le iscrizioni. Si chiudono venerdì 10 maggio alle 12 per i gruppi e sabato 11 maggio, alle 17, per i singoli. Tutti gli iscritti riceveranno un gadget e parteciperanno all’estrazione a premi. Il costo delle iscrizioni è di 4 euro a persona per gli adulti, 2.50 per i minori di 14 anni e gli animali (anche gli amici a 4 zampe possono prendere parte all’iniziativa). Sarà possibile iscriversi anche domenica 12 maggio prima della partenza, ma senza diritto al gadget.

Come sempre, tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. In particolare, l’edizione 2024 sosterrà il progetto promosso dall’Associazione Pompieri di Savigliano per completare l’acquisto di un mezzo antincendio a favore dei Vigili volontari del distaccamento di Savigliano. Oltre a supportare i progetti sociali del Comune di Savigliano riguardanti il sostegno al reddito e all’abitare a favore di nuclei familiari in difficoltà.

Presso l’arrivo – aspetto da evidenziare – sarà installata una casetta per l’acqua, a cui tutti i partecipanti potranno accedere. L’invito, pertanto, è quello di munirsi di borraccia.

Come sempre non vi sono limiti d’età. La corsa si terrà con qualunque condizione meteo: in caso di previsioni avverse, si valuterà se spostare l’arrivo ed il pranzo sotto l’Ala di piazza del Popolo.

«Per maggiori informazioni – dicono dal Municipio – è possibile visitare il sito internet del Comune di Savigliano. Ringraziamo tutti gli sponsor che con il loro supporto contribuiscono alla realizzazione della manifestazione».

I due percorsi di gara nel dettaglio:

Percorso Classico: partenza da piazza Santarosa, Via Alfieri, Via Torino, Corso Nazario Sauro, Via Trento, Via Saluzzo, Via Bisalta (Passeggiata dei Mosaici lungo il Maira), Via Della Morina, Viale Piave, Via Suniglia, Via P. Dovo, Piazzetta Pieve, Via Mazzini, Passeggiata Origlia, Via Ospedali, Corso Indipendenza, Viale Marconi, Corso Vittorio Veneto, Corso Caduti Libertà, Via Danna, piazza Molineri,Via Garibaldi, PiazzaTurletti,Via Beggiami, Piazza Santarosa, Via Gandi, Piazza Cavour, Viale 1° Maggio. Arrivo in Parco Graneris.

Percorso Open: partenza da piazza Santarosa, Via Alfieri, Via Torino, Corso Nazario Sauro, Via Trento, Via Saluzzo, Via Bisalta (Passeggiata dei Mosaici lungo il Maira), Via Della Morina, Via della Colonia, Sentiero Tortone, Strada Solerette, Via Suniglia, Via Mormanno, Via G. Deledda, Via Leopardi, passerella attaversamento di Via Leopardi, Viale Piave, Via P. Dovo, Piazzetta Pieve, Via Mazzini, Passeggiata Origlia, Via Ospedali, Corso Indipendenza, Viale Marconi, Corso Vittorio Veneto, Corso Caduti Libertà, Via Danna, Piazza Molineri, Via Garibaldi, Piazza Turletti, Via Beggiami, Piazza Santarosa, Via Gandi, Piazza Cavour, Viale 1° Maggio. Arrivo in Parco Graneris.