AGRICOLTURA: APPROVATA LA GRADUATORIA PER I FINANZIAMENTI FONDO EUROPEO AGRICOLOSVILUPPO RURALE, SECONDO IN CLASSIFICA IL GAL OGLIASTRA. IN ARRIVO NUOVE RISORSE PER IL CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO E PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI.

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Comunicato stampa

Agricoltura: approvata la graduatoria per i finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR), secondo in classifica il GAL Ogliastra. In arrivo nuove risorse per il contrasto allo spopolamento e

per lo sviluppo delle aree rurali.

Ogliastra 7 maggio 2024 – Il settore agroalimentare, quello dei servizi, dei beni, degli spazi collettivi e

inclusivi, dei sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali e delle produzioni locali artigianali

e manifatturiere potranno contare nei prossimi cinque anni, su un nuovo sostegno economico, su una fase

di rinnovamento generazionale, sulla promozione e l’innovazione. La commissione tecnica dell’assessorato

dell’agricoltura e dell’assessorato del lavoro, le Autorità di Gestione del CSR (Complemento regionale per lo

sviluppo rurale) Sardegna 2023-2027 e del PR FSE+ 2021-27 (Fondo sociale europeo plus) hanno approvato

la graduatoria dei 17 Gruppi di azione locale (GAL) con diritto di accesso ai fondi per la realizzazione delle

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il GAL Ogliastra entra in graduatoria e accede così alle nuova Politica Agricola Comune che porterà una

innovativa stagione di programmazione pienamente partecipativa caratterizzata dai nuovi piani e

investimenti che hanno già coinvolto il territorio. Il buon punteggio ottenuto è il frutto di una lunga fase di

ascolto che ha visto il GAL impegnato nel dare voce alle esigenze delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni,

per farli diventare progetti per i fondi dello sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (4,5 milioni la dotazione finanziaria) destinata allo

sviluppo delle aree rurali, integrati da risorse del Fondo Sociale Europeo per migliorare l’accesso

all’occupazione e la qualità del “capitale umano” nelle stesse aree. L’Ogliastra avrà a disposizione uno

strumento che veicola risorse preziose per lo sviluppo del settore agricolo, artigianale e turistico consentendo

al mondo rurale locale di innovare e di stare al passo delle epocali sfide economiche, ambientali e climatiche

in atto.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato LEADER, è stato la metodologia utilizzata dal GAL

Ogliastra e mirata all’individuazione ed attivazione di strategie di sviluppo locale su scala sub-regionale,

elaborate dagli attori pubblici e privati dei territori rurali interessati, attraverso un approccio c.d. “dal basso”

(“bottom-up”). L’approccio LEADER ha svolto un ruolo strategico per le esigenze di sviluppo, ha da sempre

infatti favorito la vitalità e lo sviluppo delle zone rurali contrastando il fenomeno dello spopolamento e del

divario esistente con le zone urbane, con particolare riguardo ai servizi di base, alle infrastrutture, alla

disoccupazione, alla povertà, all’inclusione sociale, alla parità di genere e ai gruppi vulnerabili.

“Stiamo avviando una fase di grande cambiamento – dice il presidente del GAL Ogliastra Vitale Pili – per la

quale devo innanzitutto ringraziare la direttrice del GAL Franca Seoni, tutto il personale e il Consiglio di

Amministrazione per la passione con cui hanno condotto questa procedura che darà al territorio, in primis la

tanto ambita possibilità ora reale, di avviare una nuova fase di progettazione e intravedere un nuovo futuro

per imprese e lavoratori e mettere d’accordo le necessità di ognuno. Possiamo andare incontro ai bisogni del

territorio per meglio organizzare il futuro produttivo dell’Ogliastra”.

Sono stati ammessi al finanziamento i seguenti GAL individuati nell’ambito del Piano Strategico della Politica

agricola comune (PAC) 2023/2027, già operanti nella programmazione 2014-2022: Gal Anglona Coros, Gal

Barbagia, Gal Barigadu Guilcer, Gal Campidano, Gal Distretto Rurale Bmg, Gal Gallura, Gal Linas

Campidano, Gal Logudoro Goceano, Gal Marghine, Gal Marmilla, Gal Nuorese Baronia, Gal Ogliastra, Gal

Sarcidano Barbagia Di Seulo, Gal Sarrabus Gerrei Trexenta, Gal Sinis, Gal Sulcis Iglesiente e Gal Terras De

Olia.