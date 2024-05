(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

lun 06 maggio 2024 *Elezioni Amministrative Potenza: Nota congiunta di Azione, Dcr Rotondi,

Italia Viva e Udc*

POTENZA – Le segreterie cittadine potentine di Azione, Dcr Rotondi, Italia

Viva e Udc in sintonia con i propri livelli provinciali e regionali, hanno

avviato un dialogo proficuo volto alla nascita di una coalizione moderata e

riformista per le prossime elezioni amministrative di Potenza città. I

partiti ritengono indispensabile che l’area moderata si coalizzi su una

proposta programmatica di rigenerazione della città e che abbia al centro

il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il rafforzamento

della rete dei servizi, la cura delle persone, la realizzazione di opere

infrastrutturali strategiche, la messa in sicurezza delle aree periferiche,

la valorizzazione dei centri culturali e la riqualificazione del centro

storico. I partiti che compongono il polo della responsabilità, molto

radicati nell’elettorato potentino e rappresentativi delle migliori culture

di governo, stanno altresì lavorando alla formazione di più liste di

candidati, espressione della società potentina e delle diverse esperienze

politiche, per poter dare ai potentini un’amministrazione cittadina seria,

competente, ambiziosa e pragmatica.