9 maggio 2024, la Giornata dell’Europa a Roma: dibattiti e spettacoli a un mese dalle elezioni

dibattiti e spettacoli a un mese dalle elezioni

Dibattito con i giovani al primo voto

Dalle 09:00 alle 13:30 – Aula Giulio Cesare, Piazza del Campidoglio 1 – Roma

Luci d’Europa: un viaggio in versi, parole e musica

Dalle 19:00 alle 21:00 – Piazza del Campidoglio, Roma

In occasione della Giornata dell’Europa e del lancio della campagna istituzionale Usa Il Tuo Voto, l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Roma Capitale e Associazione Civita, organizzano una serie di eventi di celebrazione, dibattito e sensibilizzazione in vista delle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.