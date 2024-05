(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 ISRAELE. MAULLU (FDI): NO AD OGNI FORMA DI ANTISEMITISMO E AI “CATTIVI MAESTRI”

“No deciso ad ogni forma di antisemitismo. Con questo spirito ho partecipato, oggi, al presidio a Milano, organizzato dopo che la Statale ha deciso l’annullamento di un convegno al quale avrebbero dovuto partecipare anche rappresentanti di Israele. Si è trattato di una manifestazione importante, nella quale non si è fatta alcuna distinzione di appartenenza ai partiti. Una manifestazione che non ha avuto secondi fini di carattere elettorale, come qualcuno, criticandola, aveva ipotizzato, ma ha inteso dire basta ai ‘cattivi maestri’ che nelle Università rinunciano al loro ruolo di formazione e di verità per le giovani generazioni”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati