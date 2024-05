(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 CULTURA, VIETRI (FDI): “STANZIATI ALTRI 51 MILIONI, IL GOVERNO PUNTA SUL SUD. INCOMPRESIBILE VOTO CONTRARIO DI DE LUCA”

“Il Governo Meloni continua a puntare sul rilancio del Sud Italia anche attraverso il settore della cultura. Altri 51 milioni di euro, infatti, sono stati stanziati dal Ministro Gennaro Sangiuliano per valorizzare con 16 progetti le bellezze del Meridione e delle isole”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Le risorse investite, che si aggiungono a quelle stanziate in precedenza, serviranno a rilanciare musei, realizzarne dei nuovi, ma anche a riqualificare siti archeologici abbandonati da anni. Per la Campania, in particolare, sono previsti investimenti per la Villa romana e Museo archeologico di Positano (Salerno), l’Archeolab Napoli, il Museo nazionale Libro e Lettura di Napoli, il Complesso Monte di Pietà di Napoli, il Compendio ecclesiale di San’Agata dei Goti, il Museo del Sanni-Benevento e la Villa La Colombaia di Ischia.

Si tratta – aggiunge Vietri – di un ulteriore segnale di grande attenzione del Governo per nostra regione. Per questo, è assolutamente incomprensibile il voto contrario della Regione Campania in Conferenza Stato Regioni, con motivazioni davvero fantasiose e infondate. Di fatto, il governatore De Luca, ha votato contro gli interessi della sua stessa regione soltanto per andare contro il Governo di centrodestra.

Fortunatamente, grazie all’impegno del Presidente Meloni e del Ministro Sangiuliano, dopo anni di promesse mai mantenute dai governi precedenti, la cultura è tornato al centro dell’agenda politica nazionale” conclude Vietri.

